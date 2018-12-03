طريقة إعداد وتحضير تغميسة جبن الفيتا بالثوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبن فيتا : كوب (مفتت)

- لبن زبادي : نصف كوب

- الثوم : فصّان

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي جبن الفيتا في طبق مع اللبن الزبادي بواسطة شوكة حتى يصبح المزيج ناعماً. 2. اهرسي الثوم وأضيفيها للجبن وقلبي. 3. تبلي المزيج بالملح والفلفل وقدميه إلى جانب الكراكر أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

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