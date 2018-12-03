طريقة إعداد وتحضير فول أخضر بالزيت لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فول أخضر : 1 كيلو (مزال الخيوط ومقطع وسط ومغسول)

- البصل : 1 حبة (متوسطة، مفرومة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- كزبرة خضراء : ضمة (صغيرة، مفرومة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. يوضع الزيت في قدر على نار متوسطة وتضاف البصلة المفرومة لتذبل

2. يضاف الفول ويقلب ويرش بالليمون (لكي لا يسود لونه)

3. نضيف الملح والقليل من الماء ويغطى ويترك على نار هادئة لينضج ويصبح طرياً

4. يرفع عن النار وتضاف الكزبرة والثوم وممكن إضافة المزيد من عصير الليمون

يقدم ساخن أو بارد

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