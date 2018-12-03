طريقة إعداد وتحضير الأرز بالفول الأخضر للرجيم

المقادير

- للأرز :

أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع بالماء لربع ساعة، ومُصفَّى)

الماء : 4 اكواب

ملح : ملعقة صغيرة

- للحم :

لحم مفروم : 300 غراماً

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

السبع بهارات : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

بهار أبيض : رشّة

ورق غار : 1 ورقة

القرفة : عود

- للتقديم :

مكسرات : 2 ملعقة كبيرة (مُحمَّصة بالزيت / اختياري)

زبادي : نصف كيلو

خيار : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

ملح : ملعقة صغيرة

- فول أخضر : 200 غم (حبّ)

طريقة التحضير

1. لإعداد الفول: يُقشَّر الفول الأخضر، وتُنزع أطراف حبَّاته، ويُضاف إلى قدر حاوية الماء والقليل من الملح. ويُسلق الفول، على نار هادئة، لحين نضوجه.

2. لإعداد اللحم: يُضاف الزيت النباتي، إلى قدر غير لاصقة، حتَّى يسخن قليلًا، وذلك على نار قويَّة. ثمَّ، يُضاف اللحم والملح والبهار الأبيض والسبع بهارات والغار والقرفة، مع التقليب جيِّدًا. ثمَّ، تُغطَّى القدر، وتُترك لخمس دقائق على نار هادئة، مع ملاحظة نضوج اللحم. ويُنزع الغار وعود القرفة من القدر.

3. يُضاف الأرز المغسول والمُصفَّى إلى قدر، على نار متوسِّطة الحرارة، ويصبُّ الماء ويُنثر الملح. وتُترك المكوِّنات على النار، حتَّى يغلي الماء. ثمَّ تُخفَّف الحرارة لحين نضوج الأرز.

4. طريقة التقديم: يوضع الأرز في قعر طبق التقديم، وفوقه الفول المسلوق، فاللحم. ويُزيَّن الطبق بالمكسَّرات المحمَّصة (اختياري). ويُقدَّم اللبن المُضاف إليه فرم الخيار والملح، إلى جانبه.