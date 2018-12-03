طريقة إعداد وتحضير سلطة الجرجير والدجاج

المقادير

- صدر الدجاج : 100 gr (مشوي)

- الجرجير : حزمة

- خس : 3 pcs

- الجزر : 1 pcs (مقطعة إلى شرائح)

- بندورة : 1 pcs

- براعم الذرة : ربع كوب

- البقدونس : 1 pcs (غصن)

- البصل الأخضر : 1 pcs

- زبادي : ملعقتان كبيرتان

- حليب : ملعقتان كبيرتان

- الزيت : ربع ملعقة صغيرة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل : رشّة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

1- تنظّف الخضر وتقطّع، كما هو واضح في الصورة: الجزر يقطّع إلى شرائح رفيعة، أما الجرجير والبقدونس والبصل الأخضر والخسّ فتقطع إلى شرائح عريضة، ثمّ ترتّب في طبق التقديم.

2 ـ يقطّع صدر الدجاج، بعد أن يبرد، إلى قطع متساوية. ثم، يوضع فوق الخضر بارداً.

3 ـ لإعداد الصلصة: يخلط الزبادي مع الحليب والزيت والكاتشاب والملح والفلفل جيّداً في اناء. ثمّ تقدّم مع السلطة.