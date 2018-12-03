طريقة إعداد وتحضير سلطة الجرجير والدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- صدر الدجاج : 100 gr (مشوي)
- الجرجير : حزمة
- خس : 3 pcs
- الجزر : 1 pcs (مقطعة إلى شرائح)
- بندورة : 1 pcs
- براعم الذرة : ربع كوب
- البقدونس : 1 pcs (غصن)
- البصل الأخضر : 1 pcs
- زبادي : ملعقتان كبيرتان
- حليب : ملعقتان كبيرتان
- الزيت : ربع ملعقة صغيرة
- الكاتشاب : ملعقة كبيرة
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- الفلفل : رشّة (حسب الرغبة)
طريقة التحضير
1- تنظّف الخضر وتقطّع، كما هو واضح في الصورة: الجزر يقطّع إلى شرائح رفيعة، أما الجرجير والبقدونس والبصل الأخضر والخسّ فتقطع إلى شرائح عريضة، ثمّ ترتّب في طبق التقديم.
2 ـ يقطّع صدر الدجاج، بعد أن يبرد، إلى قطع متساوية. ثم، يوضع فوق الخضر بارداً.
3 ـ لإعداد الصلصة: يخلط الزبادي مع الحليب والزيت والكاتشاب والملح والفلفل جيّداً في اناء. ثمّ تقدّم مع السلطة.
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