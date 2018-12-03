طريقة إعداد وتحضير سلطة الجرجير

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجرجير : 2 باقة

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- كاجو : ملعقة كبيرة (ني، غير محمص)

- الفول السوداني : ملعقة كبيرة (محمص) طريقة التحضير

1. قطعي الجرجير لقطع كبيرة الحجم، ضعيه في وعاء الخلط. 2. أضيفي الذرة المغسولة والمصفاة على الجرجير. 3. اخلطي الملح، مع الخل، وزيت الزيتون، واسكبي التتبيلة على الجرجير والذرة. 4. حركي المكونات، وزيني بالكاجو، والفول السوداني، وقدمي سلطة الجرجير باردة.

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