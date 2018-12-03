شكرا لقرائتكم خبر عن شريف باشا يفتح ملف تجميد البويضات للحفاظ على خصوبة المرأة فى "الستات مايعرفوش يكدبوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، فى حلقة اليوم الاثنين من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه كل من مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة .





ويفتح الدكتور شريف باشا خلال الحلقة ملف تجميد البويضات للحفاظ على خصوبة المرأة والحالات التى تستدعى ضرورة اتخاذ هذا القرار .

ويشرح الدكتور شريف باشا أهم التفاصيل المتعلقة بعملية تجميد البويضات، وضرورتها خاصة فى حالة تعرض السيدة لعلاج كيماوى، أو فى حال تقدمها فى العمر دون زواج أو إنجاب مما يجعل قرار تجميد البويضة هو الأفضل للحفاظ على فرصتها فى الإنجاب.

الدكتور شريف باشا، أحد الأطباء المتخصصين فى مجال الحقن المجهرى، ويتولى منصب زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، رئيس مجلس إدارة مراكز صن رايز للخصوبة وأطفال الأنابيب، عضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، عضو الجمعية البريطانية للخصوبة ويذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا على سى بى سى.