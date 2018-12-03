طريقة إعداد وتحضير أسهل سلطة جرجير مع الفطر الطازج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الجرجير : كوبان

- الفطر : كوب (طازج ومقطع شرائح)

- البندورة الكرزية : كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان طريقة التحضير

1. في طبق التقديم نضع الجرجير ويضاف إليه حبات البندورة. 2. نضيف الفطر الطازج المقطع. 3. يضاف زيت الزيتون وعصير الليمون والملح وتقدم.

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