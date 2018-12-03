طريقة إعداد وتحضير سلطة خضار مع المكرونة لرجيم مثالي

المقادير

- المعكرونة : كوب (مكرونة سمراء مسلوقة ومصفاة / النوع المفضل لديك)

- المايونيز : ثلث كوب (لايت)

- لبن زبادي : ثلث كوب (خالي الدسم)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البندورة الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مفرومة)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- ريحان : ثلث كوب (أخضر وطازج / مفروم)

طريقة التحضير

1. اخلطي المايونيز مع اللبن والزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل في وعاء حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعما و اتركيه لمدة 15 دقيقة جانبا.

2. أضيفي المكرونة المصفاة لخليط المايونيز ثم البندورة والفلفل الأصفر والجزر والبصل الأخضر و الزيتون و قلبي جيداً حتى تتمازج المكونات.

3. وزعي الريحان المفروم على وجه الطبق وقدميه.

4. يمكنك حفظ هذه السلطة في الثلاجة لمدة يوم واحد مع الحرص على أن تكون مغطاة.