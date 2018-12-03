القاهرة - لايف ستايل المقادير

- المعكرونة : عبوة (مكرونة إلبو صغيرة)

- الزبدة : ربع كوب

- طحين : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوبان

- جبنة شيدر : كوبان (مبشورة) طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة في قدر بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانبا. 2. سخني الزبدة في قدر غير لاصق على النار المتوسطة وأضيفي الطحين و الملح والفلفل وحركي حتى تتمازج المكونات و يصبح المزيج ناعما. 3. أضيفي الحليب ببطء للخليط وحركي حتى يبدأ الخليط بالغليان. 4. أضيفي جبنة الشيدر المبشورة وحركي حتى تذوب. 5. أضيفي المكرونة المسلوقة وحركي حتى تتمازج مع المكونات وتتغطى. 6. اسكبي في أطباق التقديم و قدميها ساخنة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير أسرع وصفة مكرونة بالجبنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .