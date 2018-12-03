طريقة إعداد وتحضير مكرونة سريعة بالجبن

المقادير

- معكرونة : 250 غراماً (المعكرونة المقصوصة على شكل أنابيب صغيرة / أو النوع المفضل لديك)

- جبنة شيدر : 2 كوب (مُقطَّعة إلى شرائح صغيرة أو مبشورة)

- الحليب المكثّف : كوب

- البيض : 2 حبة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مبشورة)

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. يُحمَّى الفرن على حرارة 220 درجة مئويَّة.

2. تُسلق المعكرونة في قدر حاوية الماء المُضاف إليه الملح، حسب الوقت المُدوَّن على العبوة، ثمَّ تُصفَّى.

3. أثناء سلق المعكرونة، يُضاف إلى إبريق الخلَّط الكهربائي: الجبن والحليب والبيض وجوزة الطيب. وتُخلط المكوِّنات على سرعة متوسِّطة. أو يمكن خلط المُكوِّنات يدويًّا، في حال الحصول على الجبن مبشورًا.

4. تُضاف المعكرونة الساخنة إلى صينيَّة الفرن (القطر 25.5 سمنتيمتر)، ويُصبُّ خليط الجبن فوقها، مع التقليب جيِّدًا. ويُنثر الملح والفلفل. وتُطهى الصينيَّة لعشر دقائق أو ربع ساعة، مع ملاحظة فورانه.