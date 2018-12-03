القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة : عبوة (كبيرة الحجم / النوع المفضل لديك)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

- جبن الشيدر : 100 غراماً (مبشور)

- جبن موزاريلا : 100 غراماً (مبشور) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 190 درجة. 2. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً. 3. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، وأضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين. 4. أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الدجاج. 5. أضيفي الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والملح والفلفل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق. 6. أضيفي الثوم والطماطم ومعجون الطماطم والأوريغانو، واتركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يبدأ بالغليان. 7. أضيفي الكريمة السائلة واتركي المزيج يغلي. 8. ثم أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي. 9. صبي المزيج في طبق الفرن ووزعي الجبن الموزاريلا، والجبن الشيدر، وأدخلي الطبق الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر ويذوب الجبن وقدميها ساخنة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير صينية مكرونة بالدجاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .