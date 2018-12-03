طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالدجاج المتبل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة : عبوة (الشكل المفضل)

- فيليه دجاج : 4 صدور (مقطع مكعبات صغيرة)

- بهارات كاجون : 2 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الفطر : كوب (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- كريمة : كوب (سائلة)

- ريحان : ربع ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور) طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً. 2. تبلي الدجاج ببهارات الكاجون. 3. سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الدجاج وقلبيه لمدة 10 دقائق حتى ينشف ويتحمر. 4. أضيفي الفلفل الأحمر والفطر والبصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق مع تخفيف النار قليلاً. 5. أضيفي الكريمة والريحان المجفف وقلبي. 6. أضيفي الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وقلبي لمدة دقيقة. 7. أضيفي المكرونة المسلوقة وحركي. 8. اسكبي المكرونة في أطباق ووزعي جبن البارميزان على الوجه وقدميها ساخنة.

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