خبير تغذية يبرز أضرار تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية

تعد البطاطس المقلية من أكثر الوجبات السريعة التي يحبها الناس حول العالم، بخاصة وأنها تأتي بأحجام صغيرة تجعل الفرد يأكل كميات كبيرة منها بشراهة دون أن يدرك ذلك، إلا أن خبير تغذية حدد رقمًا لعدد حبات البطاطس التي يمكن أكلها دون أن تسبب ضررًا للصحة.

وأدمن الناس البطاطس المقلية منذ اختراع طريقة طهيها هذه عام 1700 تقريبًا، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وعلى الرغم من أن البطاطس المقلية تتمتع بطعم شهي، فإنها مضرة للصحة كونها مقلية بالزيت، ومغطاة بالملح، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، والتأثير على صحة القلب.

وأوضح البروفيسور إريك ريم، من قسم التغذية في جامعة هارفارد الأميركية، أن المطاعم زادت كميات الوجبات السريعة بشكل كبير عما كانت عليه في السابق , فخلال الـ 25 سنة الماضية، زادت كميات الوجبات المقدمة للزبائن في المطاعم إلى الضعفين أو 3 أضعاف، فمثلًا علبة البوشار الواحدة تحتوي على ما مقداره 11 كوبًا، بعد أن كانت 5 أكواب، وأصبحت المشروبات الغازية تقدم بـ 20 أونصة، بدلًا من 6,5.

أما البطاطس المقلية، فأصبحت الوجبة الواحدة منها تحتوي على 50 قطعة، بعد أن كانت تحتوي على 15 فقط , وشدد ريم على أنه يتعين على الفرد أكل 6 حبات "شرائح أو قطع" من البطاطس المقلية فقط، وأن يوقف نفسه عند هذا الحد، ليحمي نفسه من خطر الإصابة بالكوليسترول.