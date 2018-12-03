طريقة إعداد وتحضير رز مقلي بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الماء : 3 اكواب

- الأرز : كوب ونصف (متوسط الحبة / مغسول ومنقوع)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- الثوم : فص (مهروس)

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- البازلاء : كوب (مجمدة)

- زيت السمسم : 2 ملعقة صغيرة

- الفول السوداني : ربع كوب (محمص / اختياري) طريقة التحضير

1. ضعي الماء في قدر على النار واتركيه حتى يغلي. 2. أضيفي الأرز وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. 3. سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة. 4. أضيفي البصل والفلفل الأحمر والجزر والثوم والشطة المجروشة وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تطرى الخضراوات. 5. زيدي حرارة الغاز ثم أضيفي الأرز وقلبي. 6. أضيفي البصل الأخضر والصويا صوص والملح والفلفل وحركي. 7. أضيفي البارزيلا وحركي ثم اتركي المزيج لمدة 3 دقائق على النار. 8. ازيلي المقلاة عن النار ووزعي زيت السمسم والفول السوداني المحمص. 9. قدميه ساخناً إلى جانب الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.

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