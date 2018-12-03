طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس الكريمية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مقطعة مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- المايونيز : نصف كوب

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- جبنة شيدر : كوب (مبشورة)

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة) طريقة التحضير

1. اسلقي البطاطس في ماء مملح واتركيها حتى تغلي لمدة 10 دقائق ثم صفيها واتركيها لتبرد. 2. اخلطي الملح والمايونيز واللبن الزبادي والجبن الشيدر المبشور والبصل الأخضر والفلفل الأسود. 3. صبي المزيج فوق البطاطس في وعاء التقديم واخلطي جيداً حتى تتغطى البطاطس بالصوص واتركيها بالثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم. 4. عند التقديم زيني الوجه بالبقدونس المفروم وقدميها.

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