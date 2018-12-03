شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حاجتك اليومية للأوميجا 3؟ وما هى فوائدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنصر الأوميجا3 من أهم العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تزيد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، وسنتعرف أكثر عن حاجتك اليومية لهذا العنصر، وأيضا فوائده للجسم، من خلال التقرير المنشور عبر موقع " livestrong ".

وأكد التقرير ضرورة تناول الأسماك مرتين في الأسبوع، وذلك للحصول علي عنصر الأوميجا 3، وعلي فوائده الكثيرة التي لا تعد، كما أشار التقرير إلي ضرورة عدم الإكثار من المأكولات البحرية عن مرتين في الأسبوع وخاصة في حالة تناولها نيئة، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالتسمم.

ونصح التقرير الأشخاص الذين يتناولون زيت كبد الحوت أو زيت الأسماك، بتناولها بشكل أمن يوميا، فهي مفيدة للجسم، وتعمل علي تنقيته من السموم المتواجدة داخله.

كما أكد علي ضرورة الاهتمام بتناول الأوميجا 3 للأطفال، لأنها تزيد من نموهم، وتعمل علي تقوية جهازهم المناعي، ونصح التقرير، بضرورة تناول الأطفال البالغون من العمر 5إلي 10 سنوات بتناول ملعقة واحدة من زيت السمك أو كبد الحوت، والبالغون يمكنهم تناول 3 معالق منهم.

وأكد التقرير علي فوائد تناول الأوميجا 3، ومنها الحفاظ علي صحة القلب، وتجنب الشيخوخة، وتقوية الجهاز المناعي للجسم.