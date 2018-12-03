أفضل 9 أطعمة لتعزيز الذاكرة

يتحكم الدماغ بجميع وظائف الجسم، ويسيطر على القدرات الإدراكية والتعليمية والذاكرة، ولأداء هذه المهام، يحتاج إلى الحصول على العناصر الغذائية الأساسية. وفيما يلي، مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تعزيز الذاكرة، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- المكسرات والبذور

المكسرات، مثل الجوز واللوز، تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يحتاجها الدماغ للقيام بوظائفه الصحية، بالإضافة إلى فيتامين أي المضاد للأكسدة، والذي يحمي الخلايا العصبية، ويقلل المخاطر الصحية على الدماغ.

2- الأسماك الدهنية

سمك السلمون مصدر آخر لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة الدماغ. الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الأسماك الدهنية، مثل التونة والرنجة والسردين، لها تأثير وقائي على الدماغ عن طريق الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

3- الخضروات الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، الخضروات الورقية الخضراء معروفة بتأثيراتها الإيجابية على الرفاه العام وقوة العقل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على فيتامين ك الذي يعالج نقص التركيز، ويمنع مرض الزهايمر، ويعمل كمادة. مضادة للشيخوخة.

4- الشوكولاتة الداكنة

غنية بالفلافونيدات التي تحفز تدفق الدم إلى الدماغ، وعناصر مثل الحديد والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم التي تعزز الطاقة وتدعم العديد من وظائف الجسم.

5- الطماطم

مصدر هام لاثنين من أنواع الكاروتينات: الليكوبين والبيتا كاروتين، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعمل على تنظيم نمو الخلايا، ولها تأثيرات مضادة للشيخوخة وتحسن الذاكرة.

6- البيض

يحتوي على الكولين الذي ينظم الأنزيمات الأساسية للصحة العقلية، وهو طريقة آمنة لاستهلاك الكوليسترول الذي يقوي خلايا الدماغ، وبخلاف ذلك، فإن البيض يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تغذي الدماغ وتحميه.

7- التوت

التوت الداكن والكرز مصدر غني لمادة الفلافونويد التي تحسن صحة الدماغ وتزيد من قوة الذاكرة.

8- الشاي الأخضر

غني للغاية بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الجذور الحرة الضارة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه يعزز الاسترخاء ويسهل النوم، مما يساعد في الحفاظ على التركيز، وتنظيم العواطف، وتعزيز القدرات المعرفية.

9- إكليل الجبل

تحتوي هذه الأعشاب على أكثر من 40 مركب نشط تفيد صحة الدماغ وتعزز النشاط المعرفي، كما أنها تزيد التركيز، وهو أمر ضروري لليقظة والذاكرة على المدى الطويل.