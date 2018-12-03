هام .. تعرفي على الغذاء المناسب لكل فصيلة دم ومخاطر عدم الالتزام به

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي معين طبقا لفصيلة دمك سواء كانت O، A، B، AB، يساعدك على إبقاء جسمك في حالة صحية أفضل؟ نعم وهذا ما تعتمد عليه فكرة النظام الغذائي لفصيلة الدم.

وقد صرح الأطباء في هذا المجال أن الأطعمة التي تتناوليها تتفاعل كيميائيا مع فصيلة دمك، فإذا اتبعت نظامًا غذائيًا مناسب لها فسوف يستطيع جسمك هضم الطعام بفاعلية أكثر وستخسرين الوزن الزائد وتحصلين على المزيد من الطاقة وتقي نفسك من الأمراض.

ما عليك تناوله

يعتمد ما يجب أن تتناوليه من طعام على نوع فصيلة دمك وهنا الأطعمة المناسبة لكل فصيلة :

فصيلة الدم O

على أصحاب هذه الفصيلة تناول طعام غني بالبروتينات الحيوانية خالية الدهون، وكذلك تناول الدواجن والأسماك والخضروات، والتقليل من البقول والحبوب ومنتجات الألبان، ويوصي الخبراء بأخذ مكملات غذائية متنوعة للتخفيف من مشكلات المعدة وغيرها من الأمراض التي يتعرض لها من يحملون هذه الفصيلة.

فصيلة الدم A

يجب على أصحاب فصيلة الدم A اتباع نظام غذائي خالي من اللحوم ويعتمد أكثر على الفواكه والخضروات، والبقول والورقيات والحبوب الكاملة ويفضل الأنواع العضوية والطازجة لأن جهاز المناعة لديهم حساس.

فصيلة الدم B

يجب على من يحملون فصيلة الدم B تجنب القمح والحنطة السوداء والعدس والطماطم والفول السوداني وحبوب السمسم، كما أن تناول الدجاج يسبب لهم المشكلات الصحية، ويشجع المختصون أصحاب هذه الفصيلة على تناول الخضروات الخضراء والبيض وأنواع معينة من اللحوم ومنتجات الألبان منخفضة الدسم.

فصيلة الدم AB

يجب على أصحاب هذه الفصيلة التركيز على أطعمة تشمل التوفو وطعام البحر ومنتجات الألبان والخضروات الخضراء لأن حمض المعدة يكون منخفضًا لديهم وعليهم تجنب الكافيين والكحول واللحوم المدخنة أو اللحوم المعالجة.

بعض النصائح

- لو لم تكوني على علم بنوع فصيلة دمك فلابد من معرفتها سريعا.

- طبقا للطعام المناسب عليك الالتزام به بشكل صارم.

- سوف تحدد لك فصيلة دمك نوعية قائمة التسوق الخاصة بك.

- من الأفضل تجنب الأطعمة المعلبة تماما.

- من الأفضل ممارسة الرياضة المناسبة لنوعية فصيلة دمك على سبيل المثال يقترح ممارسة اليوجا أو التاي تشاي لفصيلة الدم A والآيروبكس أو الركض أو ركوب الدراجات لمدة تزيد عن ساعة في اليوم لأصحاب فصيلة الدم O.

- يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة.

وأخيرا يجب الذهاب إلى طبيب التغذية للتأكد من الطعام المناسب لك قبل أن تتبعي أي شيء من تلقاء نفسك، فهناك بعض الناس الذين يعانون من أمراض معينة والذين قد يتعارض لديهم تناول بعض الأطعمة حتى لو كانت ضمن النظام الغذائي المناسب لفصيلة الدم الخاصة بهم ولهذا من الضروري استشارة الطبيب.