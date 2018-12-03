قبل توديع عملك القديم افعل هذه الأشياء في آخر يوم لك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - سواء كنت مغادرًا عملك القديم بمرتبة رفيعة أو منخفضة، يكون آخر يوم لك محرج ومقلق بعض الشيء، لذا إليك بعض الأشياء التي يجب أن تفعلها لغلق الباب وترك نافذة حوار مفتوحة لأي فرصة مستقبلية قد تتاح لك مرة أخرى في نفس المكان.

1- اترك ملحوظة مبهجة وإيجابية

لا تقل الانطباعات الأخيرة أهمية عن الانطباعات الأولى، فسواء تم فصلك أو قدمت استقالتك أو غيرها من أسباب تركك للعمل الحالي، من المهم أن تترك انطباعًا جيدًا في آخر يوم لك، فحاول الامتناع تماما عن قول أي شيء يسيء إلى الغير أو يقلل من شأن مديريك أو زملائك في العمل أو الشركة بوجه عام، لأن الإساءة ستترك أثرًا سلبيًا يؤذي علاقتك مع الأشخاص ويجعل شعورك بالحزن لترك العمل أعمق بكثير.

لذا عليك أن تترك ذكرى جيدة تدل على أنك شخص ساهمت بأشياء إيجابية داخل الشركة.

2- لا تنسى توديع زملاء العمل كل على حدة

لو كنت قد كونت علاقات جيدة مع زملاء عملك فستكون هذه الخطوة سهلة بالنسبة لك، فالوداع الشخصي لكل واحد من زملائك يؤكد انتهاء علاقة العمل بصورة جيدة وسيكون من الأفضل أن تقدم جملة مجاملة لكل فرد منهم وتقديم الشكر لهم.

3- شكر رئيسك وتوديعه

مهما كانت أسباب تركك للعمل اذهب لرؤسائك في العمل وقدم لهم الشكر وكلمات الوداع فعلى أي حال أنت لا تعلم ماذا يخبيء لك القدر غدا، ولو تم عمل اجتماع وداع يجب أن تكون عقلاني في كل كلمة تقولها لأن كل كلمة ستنطق بها سوف تبقى وتحسب عليك وستؤثر على علاقاتك العملية على المدى الطويل.

4- إنهاء ما تبقى من عمل بشكل متقن

سواء كنت تشعر بالإحباط أو أي مشاعر أخرى لأنك ستترك العمل فعليك تأدية عملك على أكمل وجه وإنهاء كل الأعمال المعلقة بشكل كامل في الساعات القليلة الأولى من الصباح، فالحفاظ على مهنيتك واجتهادك في العمل حتى آخر دقيقة هي سياسة جيدة.

5- جمع أطراف الاتصال الخاصة بك

لا يعني تركك للعمل أن تترك جهات التواصل الخاصة بك، فعليك أن تبقى على تواصل دائم مع زملائك ومديرك في العمل السابق، ولا تخش أن تطلب من بعضهم كتابة بعض التوصيات لك على الموقع فالعلاقات العملية والإنسانية سوف تعود بالنفع عليك.

6- نظف مكانك ومكتبك قبل المغادرة

قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن هناك قواعد أكثر مما تتخيل عن تنظيف مكتبك قبل أن تتركه، حيث يجب أن تقوم بعملك في اليوم الأخير على أكمل وجه وتترك تجميع أغراضك وكل ما يخصك في آخر اليوم، ثم تنظف مكانك ومكتبك جيدا لتترك وجهة جيدة لدى الآخرين.

7- مسح كل بياناتك الشخصية من على جهاز الكمبيوتر الذي كنت تعمل عليه

عليك مسح كل بياناتك الرقمية من على جهازك الخاص داخل العمل قبل أن تغادر مكتبك، وقبل أن تغادر يجب أن ترفع جميع الأعمال والوثائق المفيدة لنقلها على الكمبيوتر الخاص بك، أو ترسلها لنفسك على بريدك الإلكتروني فقد تنفعك مستقبلا، وبعد ذلك تخلص من أي بيانات شخصية كانت على حاسوب العمل وقم بتنقية كل الذاكرة الخاصة بك.

8- تنظيم عشاء وداع لزملائك المفضلين

إنه يومك الأخير في العمل فلما لا تهرب من مكان العمل وتدعو زملائك المقربين على عشاء خاص، فهذه من الأفكار الجيدة التي سيقدرها الجميع ويتمنون لك مستقبلًا أفضل في عملك الجديد، وهي لمحة رائعة تحافظ على تواصلك مع زملائك السابقين.

9- كتابة ملحوظات نهائية أو وثائق انتقالية للفريق الآخر الذي سيتسلم العمل مكانك

من التصرفات المحترمة الذكية أن تترك بعض الملحوظات التوضيحية والوثائق الخاصة بالعمل لتسهل على من سيستلم العمل منك معرفة ماهية وطريقة سير العمل بسهولة.

10- تحضير رسالة شكر وتوديع بالبريد الإلكتروني

لتترك لمحة جميلة عند ترك العمل اكتب رسالة شكر وتقدير وتوديع في نفس الوقت تعبر فيها عن مدى استفادتك واستمتاعك بالعمل، وأرسلها إلى جميع زملاء ومديري العمل فهذا تصرف ينم عن الذوق والإيجابية، ويعطي انطباعًا أخيرًا جيدًا ولائقًا مهما كانت ظروف تركك للعمل.