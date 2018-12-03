شكرا لقرائتكم خبر عن حاسس بقلق ومتوتر ..7 طرق للحصول على الهدوء والإسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالقلق نتيجة أسباب مختلفة منها التفكير المستمر فى بعض المشاكل، الأمر الذى يتسبب فى تعطيل الإنسان على القيام بأنشطته اليومية، ولهذا يجب الحصول على لحظات إسترخاء، يمكن تحقيقها من خلال تطبيق النصائح التالية، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

تجنب الكافيين

يعتبر الكافيين محفزا للقلق، لذلك ينصح بتجنب تناول جميع المشروبات التى تحتوى عليه مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.

تجنب الكحول

تجنب تناول المشروبات الكحولية، لأنها تغير مستويات السيروتونين والنواقل العصبية الأخرى في الدماغ، مما يجعل الإنسان يشعر بمزيد من القلق.

كتابة الخواطر

يجب عند الشعور بالقلق الإتجاه إلى كتابة الخواطر، للتعبير عما يشعر به الإنسان من قلق ووحدة وحزن وغيرها من المشاعر السلبية، ولهذا يجب الاتجاه للكتابة.

وأشارت الدراسات إلى أن الإحتفاظ بمذكرة لكتابة الخواطر، هى طريقة صحية للتعامل مع المشاعر السلبية و تساعد في الحد من التوتر.





استخدام العطر

تحتوى بعض العطور على خصائص مهدئة للإعصاب مثل زيت اللافندر، الذى يساعد على الاسترخاء والهدوء.

التحدث إلى صديق

عند الشعور بالقلق يجب التحدث إلى صديق،عن المشاكل التى تشعر بها، للتخلص من المشاعر السلبية التى تشعر بها.





شرب الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يجعل أعراض القلق أسوأ، حيث يساعد الجفاف في خفقان القلب، مما يؤدى إلى الشعور بالذعر، لذلك ينصح بشرب الكثير من الماء.

إغلاق الهاتف والحصول على حمام دافىء

يجب إغلاق الهاتف عند العودة إلى المنزل، وذلك للحصول على وقت للإسترخاء، مع أخذ حمام دافىء، مما يساعد على تقليل أعراض القلق.