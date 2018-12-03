صحة ورشاقة

أجمل أسماء المواليد التركية التي تحمل صفات الرجولة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:01 مساءً - أخيراً وصل الفارس الصغير، ولذلك فقد آن الوقت لكي تختاري له إسماً يحمل معاني وصفات الرجولة، فتابعي هذه المجموعة من الأسماء التركية الجميلة:

سردار: رأس الدولة

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هفال: صديق

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هيزا: عزيز.

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دلجان: القلب الحي

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رومات: المحترم

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شيرفان: المقاتل

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دلشير: قلب الأسد

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لاوين: الوسيم

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ديلماف: أسير الحق

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عينات: العنيد

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