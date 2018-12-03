أجمل أسماء المواليد التركية التي تحمل صفات الرجولة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:01 مساءً - أخيراً وصل الفارس الصغير، ولذلك فقد آن الوقت لكي تختاري له إسماً يحمل معاني وصفات الرجولة، فتابعي هذه المجموعة من الأسماء التركية الجميلة: سردار: رأس الدولة هفال: صديق هيزا: عزيز. دلجان: القلب الحي رومات: المحترم شيرفان: المقاتل دلشير: قلب الأسد لاوين: الوسيم ديلماف: أسير الحق عينات: العنيد

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