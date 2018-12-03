متى أعطي طفلي فيتامين د؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:01 مساءً - يعد "فيتامين د" أحد أهم الفيتامينات للرضع، كونه يزيد من نسبة امتصاص الكالسيوم وتخزينه في الجسم، وسواءً كانت الرضاعة طبيعية، أم صناعية، تكون كمية الكالسيوم التي يأخذها الطفل عالية، لكنها بلا جدوى إذا لم تكن نسبة "فيتامين د" في جسم الطفل كافية.

هذا ما أكدته الدكتورة رملة الشيخ، استشارية الغدد الصماء وسكري الأطفال في مستشفى النساء والولادة بالدمام، التي أوصت جميع الأمهات بإعطاء أطفالهن حديثي الولادة "فيتامين د" من عمر يوم واحد ولمدة عام كامل دون توقف، وذلك على النحو التالي:

1- إعطاء الرضيع نحو 1 مل من مزيج "فيتامين د".

2- يُعطى المزيج عن طريق الفم.

3- تكرار تقديم "فيتامين د" للرضيع نحو 4 مرات يومياً "في أوقات مختلفة".

فوائد "فيتامين د" للرضع:

1- يقوِّي العظام.

2- يساعد على الوقاية من أمراض العظام، مثل الكساح.

3- يقلل نسبة التعرُّض إلى كسر العظام.

4- يقلل نسبة الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

5- يقوي الأسنان ويعزز نموها.