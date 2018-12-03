أطعمة غنية بالفيتامين E تساعدك على تخفيف آلام الرأس

القاهرة - لايف ستايل
قد نواجه آلام الرأس في أوثات كثيرة فتعيق قيامنا بأعمالنا الروتينية، ويمكن ألا يكون الحل بالدواء دائماً بل ثمة أطعمة قد تساعد.تناولي مثلاً البطاطا المشوية لاعتبارها مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، أو جرّبي البطيخ الأحمر لغناه بالماء ولأن جفاف السوائل من أسباب آلام الرأس. اعتمدي على النشويات الكاملة الغذاء في حال اتباع حمية قليلة
النشويات، كما تناولي اللوز الغني بالمغنيزيوم وغيره من الأطعمة المماثلة كالمشمش المجفف والأفوكادو. شرب اللبن الزبادي على الدوام لأن المشكلة قد تكون في نقص
الكالسيوم، ويُمكن إضافة السمسم الغني بالفيتامين E إلى طعامك، خصوصاً قبل موعد الطمث، وأخيراً تناولي السبانخ الذي يساعد على تخفيف ضغط الدم والحد من آلام الرأس.
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