شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى المشاكل الصحية التى يواجهها الطفل المولود فى الشتاء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الدراسات العلمية أن فصول السنة تؤثر على صحة الأم أثناء الحمل، وكذلك الجنين، فمثلاً تعرض الأم لأشعة الشمس فى الصيف يمدها بفيتامين "د"، الذى يلعب دور حيوى فى الجهاز المناعى وتطوير العظام، ولذلك يؤثر طقس الشتاء أيضاً على الأم والجنين.

الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الغذائية، لكن لا أحد يعرف السبب، ويعتقد بعض العلماء أن السبب فى ذلك هو عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الحمل حيث يلعب فيتامين (د) دور فى ذلك.





ويعتبر الربو من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأطفال المولودين فى فصلى الخريف و الشتاء، وذلك بسبب غلق النوافذ والتدفئة، لذلك تعرض الطفل للمواد المسببة للحساسية، مثل عث غبار المنزل، وفقاً لما ذكره موقع " babycentre "و" washingtonpost ".

وأما بالنسبة للرؤية فالأطفال المولودون في الصيف أكثر قصرًا فى النظر من المولودين في الشتاء، وذلك بسبب زيادة التعرض للضوء الطبيعي أثناء الحمل والولادة.





ويتميز الأطفال المولودين في الشتاء بأنهم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمى أو الاضطراب العاطفى، وذلك بسبب التعرض لمزيد من الضوء الطبيعي .

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال المولودين في فصل الشتاء يحققون أعلى درجات في اختبارات التفكير المنطقي والجسدي، مقارنة بالأطفال المولودين في الصيف.