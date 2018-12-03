شابة تشنق نفسها بإيشارب لعدم قدرتها على مصاريف أبنائها

حين تختنق أرواح شابة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.. لا يجد الأب والأم مخرجا للهروب من الواقع المرير غير التخلص من حياتهما بالموت.. تعددت أسباب الموت والحقيقة واحدة تأتي فى إطار "مش معانا فلوس نصرف على ولادنا".

شهد مركز طنطا في محافظة الغربية واقعة انتحار مُثيرة تقشعر لها الأبدان، بعدما قامت سيدة فى ريعان شبابها بحيلة كارثية، حيث وسوس لها الشيطان لتجسد "عشماوى" وتكون المعد والمنفذ لسيناريو شيطاني، الخلافات الزوجية التى أتت من واقع الحياة والمرور بأزمة مالية حادة، تكون السبب الرئيسى فى إنهاء حياة شخص، حيث قامت فتاة تبلغ من العمر الـ 30 عاما، بإعداد مشنقة لها بالاستعانة بـ " إيشارب حريمي" لتنهى حياتها بيدها وتقابل وجه كريم حاملة معها أسرارها.

وكانت نيابة ثان طنطا في محافظة الغربية، أمرت اليوم بتشريح جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، عثر عليها منتحرة بايشارب علقته بباب مسكنها.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على ربة منزل بدائرة ثان طنطا منتحرة بمشنقة أعدتها بإيشارب حريمي فلقيت مصرعها.

وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور، برئاسة الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وبعمل التحريات تبين أنها ربة منزل تدعى هالة 30 عاما، دخلت في ظروف نفسية بسبب خلافات زوجيه بسبب مبالغ مالية ادت للتخلص من حياتها بإقامة مشنقة بواسطة إيشارب حريمي ولقيت مصرعها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي العام للعرض علي الطبيب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.