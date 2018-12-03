تعرفي على فوائد حمض اللبنيك لبشرتك

يندرج حمض اللبنيك ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية لما يتمتع به من فوائد جمّة لصحة وجمال البشرة.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن حمض اللبنيك المعروف أيضاً باسم حمض اللاكتيك يساعد في الحفاظ على توازن الأُس الهيدروجيني “pH” للبشرة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، ما يجعله مثالياً للبشرة الجافة والخشنة، فضلا عن قدرته على إزالة التقرنات الجلدية.

وأضافت هوبر أن حمض اللبنيك يدخل أيضاً ضمن مكونات الصابون السائل لما يمتاز به من تأثير مضاد للبكتيريا.