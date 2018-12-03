5 أسباب تدفعك لإقامة زفافك في فصل الشتاء

يمكن أن يكون اختيار زمان ومكان حفل الزفاف أمراً صعباً ومربكاً للكثير من الأشخاص، وخاصة بسبب اكتظاظ جداول صالات الأفراح والفنادق في فصل الصيف الذي يعتبر موسماً لهذه الحفلات.

وعلى الرغم من أن الكثير من العرسان يفضلون تجنب الاحتفال بزفافهم في فصل الشتاء بسبب مخاوفهم حول الأحول الجوية، غير أن إقامة حفل زفاف في هذا الفصل له خصائص تميزه عن الفصول الأخرى.

فيما يلي 5 أسباب لإقامة حفل الزفاف في فصل الشتاء، بحسب ما ورد في موقع "بروكلين وينري" الإلكتروني:

1- تعد عطلة أعياد السنة والميلاد والتي يصادف قدومها في فصل الشتاء، فرصة ثمينة لإقامة حفل زفاف في أجواء من المرح والاحتفال.

2- بفضل قلة الأعراس في فصل الشتاء، وعدم ازدحام الصالات والفنادق، يمكن للعروسين اختيار المكان والزمان المناسبين لحفل زفافهما بأريحية.

3- بسبب قلة حفلات الزفاف في فصل الشتاء، عادة ما تكون الأسعار أقل تكلفة من موسم الصيف، الأمر الذي يتيح للعروسين الحصول على حفل مميز بتكلفة أقل.

4- سماء الشتاء الرمادية يمكن أن تكون رائعة للغاية لالتقاط صور مميزة للعروسين، إضافة إلى لون الثلوج الأبيض الذي يضفي المزيد من البهجة لصور الزفاف.

5- يعتبر شهر العسل بين أحضان الطبيعة الشتوية أكثر رومنسية، فقضاء العروسين أوقاتاً مميزة بين الثلوج، وممارسة التزلج، والذهاب في نزهات تحت زخات المطر الناعمة، يضفي على علاقتهما المزيد من الحب.