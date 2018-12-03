شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك التفكير قبل إعطاء الطفل حلوى الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكملات الغذائية والفيتامينات التى تأتى على شكل حلوى مطاطية أصبحت موضة جديدة فى عالم الطب ونالت شعبية لدى الأطفال بل والكبار أيضًا، ولكن يجب على الآباء أن يكونوا على دراية مخاطرها المحتملة.

أشار تقرير نشر على موقع "theconversation" إلى أن الفيتامينات الصمغية هي نشاط تجارى ساخن، فهى عادة ما تكون أعلى في السكر المضاف من الفيتامينات الأخرى ، وذلك بمعدل ملعقتين من السكر، وبالنظر في الحد الموصى به هو 6 ملاعق صغيرة في اليوم.

مشكلة أخرى تظهر على الفيتامينات التى تأتى على هيئة حلويات هو أن بعضها مغلف بالسكر، ما يجعلها تبدو أشبه برسوم الأطفال، لذلك قد يميل الأطفال إلى أخذ أكثر مما يحتاجون، وهو ما يمكن أن يكون ضارًا على صحتهم، خاصة إذا كان الفيتامين يحتوي على الحديد، والذي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة فقط.

ولأن الفيتامينات الصمغية لزجة ومطاطية، فإنها أيضًا أكثر قابلية للبقاء على الأسنان وزيادة خطر التسوس.



فتامين اطفال

نصائح عند اختيار مكمل غذائى لطفلك

1- قارن العلامات التجارية للعثور على واحد به كميات سكر أقل.

2- اختر الأنواع التى لا تحتوي على أصباغ صناعية.

3- لا تنبهر بالمكملات الغذائية الفاخرة التي تحتوي على أعشاب مضافة.

4- إذا اخترت النوع المطاطى احرص على تنظيف أسنان طفلك جيدًا.

5- أخيرًا تأكد من أن أطفالك يعلمون أن الفيتامينات ليست حلوى، وتبقيها دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.