أنغيلا ميركل تفاجىء زبائن أحد المطاعم في الأرجنتين

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لندن ـ ماريا طبراني
فاجأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال حضورها قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس زبائن أحد المطاعم بزيارة غير متوقعة.
وتخلت ميركل عن الأعراف الدبلوماسية وحرصت على دخول المطبخ الخاص بالمطعم إلى جانب الطهاة، في لفتة أشادت بها وسائل الإعلام المحلية.
وتهافت المئات من الزوار داخل المطعم وخارجه لالتقاط الصور لأبرز مسؤولة ألمانية، بينما كانت تبتسم داخل المطبخ والمطعم وأثناء رحيلها.
وفضلت المستشارة أن تزور المطعم دون أن يغلق أبوابه أمام الضيوف العاديين، حسب مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
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