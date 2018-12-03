شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. أوراق وجذور عشبة الهندباء مسكن طبيعى لألم العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم طويل من العمل أو الدراسة، قد تشعر بألم شديد، أو إذا كنت قد قضيت عدة ساعات على قدميك قبل أن تصل إلى المنزل، فمن المحتمل أن تكون ركبتاك ومفاصلك في حالة من الألم وبدلاً من تناول الأدوية المسكنة يمكنك استخدام وصفة عشبة الهندباء لعلاج ألم العظام التى نقدمها من خلال سلسلة "صحتك في وصفة"، بحسب موقع ."step to health"

ويساعد الهندباء على التخلص من السموم، كما يحتوي على فيتامين B وC، بالإضافة إلى البوتاسيوم وحمض الأولييك واللينوليك، ومن المعروف أيضًا أنه مفيد جدًا للحفاظ على الكبد والمرارة بحالة جيدة.



الهندباء

ومن الفوائد الرئيسية للهندباء هي أنها، على المدى الطويل تساعد على صحة العظام وقوتها.

وصفة الهندباء لتقوية العظامالمقادير

كوب من جذور الهندباء المفرومة (100 جرام)

كوب من أوراق الهندباء المفرومة (100 جرام(

2 كوب ماء (500 مل)

1 ملعقة كبيرة من زيت الطهي (15 مل)



مشروب الهندباء لالم العظام

طريقة الوصفة

-ضع جذور وأوراق الهندباء فى قليل من الزيت على النار لبضع دقائق ثم أدخلها الفرن لفترة قصيرة من الوقت حتى تحصل على اللون والنكهة

-أغلى الماء ثم أضف جذور وأوراق الهندباء واتركهم لمدة 5 دقائق.

-قم بتصفية المشروب وتناوله لعلاج ألم العظام.