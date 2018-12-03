انت الان تتابع موضوع أضرار قوالب السيلكون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
القوالب السيليكون من اهم ادوات المطبخ المشهورة في الوقت الحاضر بسبب تنوعها و تصاميمها الجذابة ، فهل فكرت مسبقا في هذه القوالب هل هي امنة ام لا ، و ما هي اضرارها.
مميزات القوالب السيليكون
– على الرغم من كونها خفيف الوزن ، إلا أن مادة السيليكون قوية و يمكن أن تدوم لفترة طويلة ، و يمكن استخدام الأواني مرارًا وتكرارًا دون القلق بشأن الضرر ، كما انها لن تنكسر إذا قمت بإسقاطها بطريق الخطأ على أرضية المطبخ.
– يتميز السيليكون بقدرات ممتازة غير لاصقة ، فلا يتعين عليك حتى استخدام الشحوم أو الدقيق لتبطينه ، مما يوفر وقت الإعداد و يقلل السعرات الحرارية ، و يخرج المخبوزات بسهولة وبدون عناء.
– يخبز الطعام بسلاسة و ببنية جميلة ، كما يتوقف وعاء السيليكون عن عملية الخبز بمجرد إزالته من الفرن ، على عكس المعدن ، و يبرد بسرعة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.
– قوالب السيليكون يسهل تنظيفها لأنها تحتوي على سطح لا تلتصق به الأطعمة ، و يمكنك تنظيفها باستخدام الماء الدافئ والصابون فقط ، ولكنها آمنة في غسالة الصحون أيضًا.
– يتحمل السيليكون نطاقًا كبيرًا من التغيرات في درجة الحرارة ، لذا يمكن استخدامه في تحضير الطعام وتخزينه وتخزينه معًا دون مشاكل ، فهو يقاوم درجات الحرارة من -76 إلى 500 درجة فهرنهايت.
– يمكن استخدامها في الميكروويف لتسخين المخبوزات أو بقايا الطعام ، ويمكنك وضع الطعام في الثلاجة أو الفريزر ، وإعادة تسخينه وحتى تقديمه باستخدام نفس الوعاء الذي تم خبزه بها.
– سهل التخزين نظرا لطبيعته المرنة ، التي تسمح بالتخزين في أي مساحة.
اضرار القوالب السيليكون
– يمكن أن يكون مرنا للغاية مما يجعل رفع ونقل الأطعمة من و إلى الفرن أمرًا صعبًا بعض الشيء ، و قد تحتاج إلى استخدام قاعدة ثابتة لمزيد من الثبات.
– خطر الانسكاب حيث انه لا يمكنه احتواء السوائل بشكل جيد ، لذلك يمكن أن تكون الحروق و الانسكابات أكثر احتمالا ، و يمكن حل المشكلة باستخدام وعاء أو صفيحة خبز متينة تحت السيليكون.
استخدام السيليكون و الأمن للاستخدام الغذائي
– منتجات السيليكون لها مجموعة واسعة من الفوائد كما تمت مناقشتها ، و لكن كان هناك جدل بشأن سلامتها لاستخدام الغذاء ، و قد تمت الموافقة عليها ، باعتبارها “مادة آمنة للغذاء” ، لذلك يعتبر قالب مصنوعًا من السيليكون آمنًا بشكل عام لإعداد الطعام.
– السيليكون لديه تفاعل كيميائي منخفض و لن يدعم النمو الميكروبيولوجي ، و لا تسمح أطباق السيليكون المصنوعة من السيليكون الغذائي بالتقشير ، و لا يوجد دليل على أن استخدام المواد الغذائية سوف يلوث الطعام ، تأكد من أن أي مادة سيليكون تستخدمها عالية الجودة و ذات جودة غذائية إذا اخترت استخدامها للخبز.
– تم الإبلاغ عن الروائح من قبل بعض المستخدمين ، و لكن هذا يحدث عادة بسبب استخدام السيليكون منخفض الجودة و منخفض الدرجة ، و يبدو كما لو أن هذه الروائح مرتبطة بالمواد السيئة المستخدمة في المنتج النهائي ، وليس السيليكون.
– يتم تصنيف خبز السيليكون من درجات حرارة أقل من الصفر حتى 450 درجة فهرنهايت ، و سلامة السيليكون في الخبز عندما يتعرض مرارا و تكرارا لدرجات حرارة عالية على مدى فترات طويلة لم تدرس بعد ، لذلك يجب إجراء دراسات طويلة الأمد للتأكد من أن السيليكون آمن تمامًا للخبز.
شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار قوالب السيلكون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المرسال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المرسال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .