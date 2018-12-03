انت الان تتابع موضوع أضرار قوالب السيلكون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القوالب السيليكون من اهم ادوات المطبخ المشهورة في الوقت الحاضر بسبب تنوعها و تصاميمها الجذابة ، فهل فكرت مسبقا في هذه القوالب هل هي امنة ام لا ، و ما هي اضرارها.

مميزات القوالب السيليكون

– على الرغم من كونها خفيف الوزن ، إلا أن مادة السيليكون قوية و يمكن أن تدوم لفترة طويلة ، و يمكن استخدام الأواني مرارًا وتكرارًا دون القلق بشأن الضرر ، كما انها لن تنكسر إذا قمت بإسقاطها بطريق الخطأ على أرضية المطبخ.

– يتميز السيليكون بقدرات ممتازة غير لاصقة ، فلا يتعين عليك حتى استخدام الشحوم أو الدقيق لتبطينه ، مما يوفر وقت الإعداد و يقلل السعرات الحرارية ، و يخرج المخبوزات بسهولة وبدون عناء.

– يخبز الطعام بسلاسة و ببنية جميلة ، كما يتوقف وعاء السيليكون عن عملية الخبز بمجرد إزالته من الفرن ، على عكس المعدن ، و يبرد بسرعة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.

– قوالب السيليكون يسهل تنظيفها لأنها تحتوي على سطح لا تلتصق به الأطعمة ، و يمكنك تنظيفها باستخدام الماء الدافئ والصابون فقط ، ولكنها آمنة في غسالة الصحون أيضًا.

– يتحمل السيليكون نطاقًا كبيرًا من التغيرات في درجة الحرارة ، لذا يمكن استخدامه في تحضير الطعام وتخزينه وتخزينه معًا دون مشاكل ، فهو يقاوم درجات الحرارة من -76 إلى 500 درجة فهرنهايت.

– يمكن استخدامها في الميكروويف لتسخين المخبوزات أو بقايا الطعام ، ويمكنك وضع الطعام في الثلاجة أو الفريزر ، وإعادة تسخينه وحتى تقديمه باستخدام نفس الوعاء الذي تم خبزه بها.

– سهل التخزين نظرا لطبيعته المرنة ، التي تسمح بالتخزين في أي مساحة.

اضرار القوالب السيليكون

– يمكن أن يكون مرنا للغاية مما يجعل رفع ونقل الأطعمة من و إلى الفرن أمرًا صعبًا بعض الشيء ، و قد تحتاج إلى استخدام قاعدة ثابتة لمزيد من الثبات.

– خطر الانسكاب حيث انه لا يمكنه احتواء السوائل بشكل جيد ، لذلك يمكن أن تكون الحروق و الانسكابات أكثر احتمالا ، و يمكن حل المشكلة باستخدام وعاء أو صفيحة خبز متينة تحت السيليكون.

استخدام السيليكون و الأمن للاستخدام الغذائي

– منتجات السيليكون لها مجموعة واسعة من الفوائد كما تمت مناقشتها ، و لكن كان هناك جدل بشأن سلامتها لاستخدام الغذاء ، و قد تمت الموافقة عليها ، باعتبارها “مادة آمنة للغذاء” ، لذلك يعتبر قالب مصنوعًا من السيليكون آمنًا بشكل عام لإعداد الطعام.

– السيليكون لديه تفاعل كيميائي منخفض و لن يدعم النمو الميكروبيولوجي ، و لا تسمح أطباق السيليكون المصنوعة من السيليكون الغذائي بالتقشير ، و لا يوجد دليل على أن استخدام المواد الغذائية سوف يلوث الطعام ، تأكد من أن أي مادة سيليكون تستخدمها عالية الجودة و ذات جودة غذائية إذا اخترت استخدامها للخبز.

– تم الإبلاغ عن الروائح من قبل بعض المستخدمين ، و لكن هذا يحدث عادة بسبب استخدام السيليكون منخفض الجودة و منخفض الدرجة ، و يبدو كما لو أن هذه الروائح مرتبطة بالمواد السيئة المستخدمة في المنتج النهائي ، وليس السيليكون.

– يتم تصنيف خبز السيليكون من درجات حرارة أقل من الصفر حتى 450 درجة فهرنهايت ، و سلامة السيليكون في الخبز عندما يتعرض مرارا و تكرارا لدرجات حرارة عالية على مدى فترات طويلة لم تدرس بعد ، لذلك يجب إجراء دراسات طويلة الأمد للتأكد من أن السيليكون آمن تمامًا للخبز.