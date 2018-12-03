شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. لا تتناول أكثر من 6 رقائق بطاطس مقلية في الوجبة الواحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:



يؤكد البروفيسور إريك ريم، أستاذ التغذية بجامعة هارفارد، إن رقائق البطاطس هي بمثابة “قنابل من النشويات” وأنه يجب علينا أن نقتصر على تناول 6 رقائق فقط في كل وجبة، إذا أردنا تجنب أمراض القلب.

وفي حديثه لصحيفة نيوروك تايمز، علق البروفيسور ريم قائلاً: “أعتقد بأن تناول ست رقائق من البطاطس المقلية إلى جانب طبق من السلطة يخفض من الأضرار التي تحتوي عليها البطاطس المقلية”.

وأشار البروفيسور ريم، إلى أن الأشخاص الذين يتجنبون تناول رقائق البطاطس يعيشون لفترة أطول، وأن أولئك الذين يتناولون البطاطس المقلية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بداء السكري والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف البروفيسور ريم، بأن تناول رقائق البطاطس، قد يؤدي للشعور بالانتفاخ والحرقة في المعدة، وفق ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.