شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك إنك مصاب بالتهاب فى العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسبب التهاب العضلات التورم والألم، ويختلف علاج التهاب العضلات حسب السبب، يؤثر الضعف على مجموعات العضلات الكبيرة، بما في ذلك الرقبة والكتفين والوركين والظهر وعادة ما تتأثر العضلات على كلا الجانبين.



اتهاب العضلات



يحدث التهاب العضلات وفقًا لموقع" webmd" بسبب عدة أسباب وتقسم أسباب التهاب العضل إلى عدة فئات:

حالات التهابية:

الحالات التي تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم قد تؤثر على العضلات ما تسبب في التهاب العضلات، العديد منها حالات المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم أنسجته الخاصة.

التعرض لعدوى:

العدوى الفيروسية هي العدوى الأكثر شيوعًا التى تسبب التهاب العضلات، ونادرًا ما تسبب البكتيريا أو الفطريات التهاب العضلات أيضًا.

بعض أنواع الأدوية:

أنواع من الأدوية يمكن أن تسبب تلفًا مؤقتًا في العضلات، قد يحدث اعتلال الأعصاب مباشرة بعد بدء تناول الدواء، أو قد يحدث بعد تناول الدواء لعدة أشهر أو سنوات، كما قد يحدث أحيانًا بسبب تفاعل بين نوعين مختلفين من الأدوية.

التعرض لإصابة:

يمكن أن يؤدي التمرين القوي إلى ألم في العضلات، وتورم، وضعف لساعات أو أيام بعد التمرين، أعراض التهاب العضلي بعد ممارسة الرياضة أو الإصابة يمكن أن تعالج سريعًا عند التزام الراحة .



اعراض التهاب العضلات

​أعراض التهاب العضلات

يمكن التعرف سريعًا على المعاناة من التهاب العضلات من خلال الأعراض التالية:

طفح جلدي

حالة إعياء بالجسم.

سماكة الجلد على اليدين.

صعوبة في البلع.

صعوبة في التنفس.

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب العضلات الناجم عن فيروس من أعراض عدوى فيروسية، مثل سيلان الأنف والحمى والسعال والتهاب الحلق أو الغثيان والإسهال، تزول قبل أيام أو أسابيع قبل أن تبدأ أعراض التهاب العضلات.