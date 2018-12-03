هل تناول العسل آمن أثناء الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحذيرات عديدة تطلقها منظمات عالمية للرضع والأطفال أقل من عام لخطورة تناول العسل وذلك للذين تقل أعمارهم هم العام، لخطورة حمله بكتيريا تسبب تسمم لهم.

يحتوي العسل على نوع معين من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي عند الرضع دون سن 1، حيث لم تتطور لديهم أنظمة الجهاز الهضمي بما يكفي للتعامل مع جميع البكتيريا في العسل الخام بأمان وفقا لموقع "ulifeline".

ومع ذلك قد يتساءل الآباء إذا كان الأطفال لا يستطيعون تناول العسل، هل تنطبق نفس القواعد على الأطفال الذين لم يولدوا بعد؟ وهل من الآمن تناول الحامل للعسل، أم أن أكل العسل يضر بطفلها الذي لم يولد بعد؟

لماذا العسل خطير؟

ليس مفهومًا تمامًا لماذا يصاب بعض الرضع التسمم الغذائي وليس الآخرين، لكن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي بعدم تناول أي رضيع دون سن 1 العسل لزيادة الأمان.

لم تتطور أمعاء الرضيع ببساطة إلى درجة الشخص البالغ ولا تحتوي على العديد من البكتيريا "الجيدة" لإبقاء البكتيريا السيئة في مكانها، كما أنها لا تملك الكثير من البكتيريا العاملة في جهاز المناعة لمحاربة البكتيريا السيئة.

هل يمكن للنساء الحوامل تناول العسل؟

هناك نصيحة من الأطباء حول الأطعمة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة للأم والطفل أثناء حملها، وهناك بالطبع تحذيرات من أطعمة يمكن أن تسبب ضررًا للجنين الذي لم يولد بعد.

ولكن الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أكدت أنه من الآمن تناول العسل أثناء الحمل، ولم تدرجه على قائمة الأطعمة الموصى بها التي يجب على النساء الحوامل تجنبها.

يمكن للجهاز الهضمي للمرأة التعامل مع البكتيريا، فمن الأرجح أن تكون أمعاء البالغين قادرة على التعامل مع أى سبب محتمل للجراثيم، ومن غير المحتمل أن يمر التسمم التسماري الذى قد يوجد فى العسل إلى الطفل وفقًا لدراسة أجريت عام 2010.

متى يجب أن تأخذ الحامل اعتبارات من تناول العسل

في حين يعتبر العسل آمنًا بشكل عام أثناء الحمل، قد ترغب النساء اللاتى يعانين من أي خلل في الجهاز الهضمي أو اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل كرون في اتخاذ احتياطات إضافية بشأن تناول العسل أثناء الحمل، والتشاور مع الطبيب حول ما يوصون به فيما يتعلق بالعسل وأي زيادة خطر الإصابة.

إذا قررت تناول العسل خلال فترة الحمل، يجب أيضًا من شراء عسل مبستر ومعتمد من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنه يجب العلم أن العسل يتكون فى الأساس من السكر خاصة إذا كنت تراقب وزنك أثناء الحمل، فقد ينصح الطبيب بتجنب السكر الزائد، أو لديك حالة مثل سكر الحمل، للحد من مصادر السكر الخاصة بك.