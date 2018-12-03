شكرا لقرائتكم خبر عن علاج السعال الجاف بعدة طرق أبرزها الماء الدافئ بالليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاج السعال الجاف

السعال الجاف من الأعراض المرضية المعروفة التى تسبب الإزعاج لصاحبها، نتيجة كثرة تكرار السعال أو الكحة ما يسبب الكثير من الضى للمريض بها، فيعانى من صعوبة فى التحكم بالسعال، وهناك أنواع من السعال بشكل عام، ولكن أشهرها السعال الجاف الذى لا سبب واضح وحقيقي وراء تكونه، فالكثير من العوامل قد تؤثر وتسبب هذا النوع من السعال بشكل خاص.



علاج السعال الجاف 4

ووفقًا لتقرير نشر بموقع mydr فإن السعال الجاف له الكثير من الأسباب خاصة المرتبطة بالعدوى الفيروسية، أو ناتج عن الارتجاع المعدي، كذلك يعاني البعض من السعال الجاف نتيجة التدخين أو التهابات الحنجرة أو التدخين، أو استنشاق جسم غريب أو بعض الحالات النادرة التى يعاني فيها المريض من الانسداد الرئوي أو السرطان الرئوي أو نتيجة التهيج من خلال النؤثرات البيئية، إضافة للتدخين السلبي وتغيرات درجات حرارة الطقس وغيرها من العوامل والأسباب.



علاج السعال الجاف 1

ومن أبرز مضاعفات السعال الجاف أن يعاني المريض من السلس البولي خاصة عند النساء، أو اضطرابات النوم وتقطعاته الشديدة أو التقيؤ فى بعض الأحيان ولابد من زيارةالمختص بغضر علاج السعال الجاف، خاصة إذا كان السعال مرتبطًا بالتقيؤ أو خشونة الصوت أو زيادة درجة حرارة الجسم أو أوجاع الصدر أو التدخين أو مرتبط مع فقدان فى الوزن ملحوظ، أو فى الرضع قبل عمر الـ6 أشهر، إضافة للسعال المرتبط بالشعور بالاختناق، أو إذا كان المريض يعاني من مشكلات بالصدر أو القلب أو ضغط الدم.



علاج السعال الجاف

علاج السعال الجاف بعدة طرق

وأبرز طرق علاج السعال الجاف ترتبط بالتخلص من العدوي الفيروسية، خاصة بعد الشفاء منها بحوالي الأسبوعين فيتم التخلص من السعال الجاف بشكل تدريجي في بعض الحالات التى تعاني من هذه المشكلة، أما بعض طرق علاج السعال الجاف تتركز حول استخدام العسل الطبيعي من خلال شرب كوب من المياه الدافئة بالعسل أو الليمون معهما، أو تناول ملعقتين من العسل قبل النوم، كذلك فالسوائل العشبية الدافئة تساعد بشدة على تحسين حالة السعال وتخفيفه.

ومن أبرز طرق علاج السعال الجاف أيضًا أن يتم غرغرة الفم بمياه مالحة وكذلك تجنب رفع الصوت بدرجة شديدة، أو التدخين بشكل عام أو التعرض لهواء وتيار بارد مثل التكييف أو الطقس البارد بشكل عام، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص لبيان العلاج المناسب للسعال الجاف.