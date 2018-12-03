اضرار الافراط فى تناول الجرجير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجرجير من الخضراوات المهمة لصحة الإنسان وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة من فيتامينات ومعادن، تمد الجسم بفوائد صحية عديدة منها تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقوية العظام والحفاظ على صحة العين وغيرها من الفوائد، لكن عند الإفراط فى تناول الجرجير تحدث أضرارًا صحية، نتعرف عليها فى السطور المقبلة، وفقًا لما ذكره موقع "lybrate".

الآثار الجانبية للجرجير

يسبب الإفراط فى تناول الجرجير مشاكل صحية، منها :

- انتفاخ البطن.

- التقلصات في البطن وعدم الراحة.

وتحدث المشاكل الصحية السابق ذكره بسبب وجود السلفورافان في الجرجير، ولذلك يعتبر هذا خطير على مرضى الذين يعانون من اضطرابات الدم أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الدم.

- يحتوى الجرجير على فيتامين K الذي يمكن أن يسبب جلطات الدم وذلك عندما تفاعله مع بعض مرققات الدم.

- يحتوي الجرجير على نترات وقد يؤدي التخزين غير السليم إلى تحويل البكتيريا النترات إلى النتريت وهو ضار على صحة الإنسان.





فوائد الجرجير

وبرغم من الأضرار الناتجة عند الإفراط فى تناول الجرجير، إلا عند الاعتدال فى تناوله يمد الجسم بفوائد صحية، منها :

الوقاية من السرطان

يحتوى الجرجير على مضادات الأكسدة التى تحد من نمو الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان مثل خاصة سرطان الرئة والقولون.

الحفاظ على صحة العين

يحتوي الجرجير على كميات جيدة من فيتامين أ المضاد للأكسدة، والذى يحافظ على صحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى إحتواء الجرجير على فيتامين (أ) الذى يحمي قرنية العين.

تقوية العظام

يحتوى الجرجير على فيتامين K الذي يعتبر ضروريًا لتقوية العظام وحمايتها من الهشاشة.

تقوية جهاز المناعة

يساعد الجرجير على تقوية جهاز المناعة وذلك لإحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على خلق المزيد من خلايا الدم البيضاء، التى تعتبر من العوامل الدفاعية الأساسية لجسم الإنسان وتحميه من مجموعة كبيرة من العوامل المسببة للأمراض.