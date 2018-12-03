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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يحدث الصداع عند النساء في كثير من الأحيان خلال تغيير الهرمونات أثناء الحمل، فقد تواجه الحوامل زيادة فى عدد مرات الإصابة بالصداع، ولكن يجب الانتباه أنه حال تكرر هذا الصداع بشكل غير مبرر قد يشير إلى حالة أكثر خطورة تسمى ما قبل تسمم الحمل، وهنا نقدم لك أسباب الصداع عند الحامل وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره موقع "pregnancybirthbaby" الطبى.

أسباب صداع الحامل

العديد من النساء يعانين من الصداع أثناء الحمل، خاصة في الثلث الأول والثالث من الحمل، وإذا كنتِ حاملاً، فقد تلاحظين زيادة في عدد مرات الصداع الذي تعاني منه في الأسبوع التاسع من الحمل، فبالإضافة إلى التغيرات الهرمونية، يمكن أن يكون سبب الصداع في المراحل المبكرة من الحمل زيادة في كمية الدم الذي ينتجه الجسم.

ويمكن أن تشمل الأسباب الأخرى للصداع أثناء الحمل:

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- الانسحاب من الكافيين على سبيل المثال في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية.

- انخفاض سكر الدم.

- الجفاف.

- الإحساس بالتوتر.

- تعاني من الاكتئاب أو القلق.

الصداع النصفي عند الحامل

الصداع النصفي هو نوع معين من الصداع الذي يحدث في الغالب على جانب واحد من الرأس، ويمكن أن يكون إما معتدلاً أو مؤلمًا جدًا، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن يشعروا بالغثيان والقيء، وأن يكونوا حساسين للضوء أو الصوت.

وفي الحمل، قد يزداد الصداع النصفي سوءًا في الأشهر القليلة الأولى، ولكن بالنسبة للعديد من النساء يمكن أن يتحسن في المراحل المتأخرة من الحمل عندما يستقر مستوى هرمون الأستروجين.

علاج الصداع عند الحامل

ليس من المستحسن بالنسبة للنساء الحوامل المصابات بالصداع النصفي استخدام دواء الصداع النصفي، وبالنسبة لأنواع الصداع الأخرى، ننصحك بمحاولة علاج الصداع بدون دواء، وذلك من خلال:

- الحصول على مزيد من النوم أو الراحة والاسترخاء.

- دروس اليوجا خلال الحمل.

- تناول وجبات منتظمة ومتوازنة.

- وضع منشفة وجه دافئة على عينك ومنطقة أنفك، إذا كان صداع الجيوب الأنفية.

- وضع حزمة باردة على مؤخرة رقبتك وأخذ حمام، إذا كان صداع التوتر.

- تدليك العنق والكتفين.

يجب على النساء الحوامل اللواتي يعانين من الصداع النصفي تجنب الأشياء التي قد تسبب الصداع النصفي، وهذا قد يشمل:

- شوكولاتة.

- الزبادي.

- الفول السوداني.

- خبز.

- اللحوم المحفوظة.

- الجبن القديم.

- الكافيين.

- الروائح القوية.

- الأصوات العالية.

- شاشات الكمبيوتر أو الأفلام.

- المحفزات العاطفية مثل التوتر.

متى تتواصل مع طبيبك

إذا واجهت صداعًا متكررًا لا يختفي مع الباراسيتامول، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية أكثر خطورة تسمى "ما قبل تسمم الحمل". وهذا ينطوي عادة على زيادة في ضغط دم المرأة الحامل ومشاكل في كليتيها. هناك أيضًا مخاطر أخرى خطيرة لك ولطفلك. تحدث مقدمات الارتعاج في الغالب في النصف الثاني من الحمل.

اتصلى بطبيبك، خاصة إذا كان لديك، إلى جانب صداعك، ألم ناتج عن أضلاعك، أو شعرتِ بالحرقة، أو انتفخ وجهك أو يديك أو قدميك.