فوائد شاي الزعتر للحامل

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الزعتر هو عشب صغير ينتمي إلى عائلة نبات النعناع ، وله تاريخ غني من الاستخدام يمتد على مدى مئات السنين، فهو يتمتع بخصائص علاجية، كما أنه يستخدم أيضًا في الطهي، ويتم مزج أوراقهه مع الحساء والخضراوات لإضافة نكهة إليهم، كذلك من ضمن الطرق الشائعة لاستخدام الزعتر هو تناول شاي الزعتر الذي يعد من المشروبات المفضلة للكثير من الناس .

ما هو شاي الزعتر

إذا كنت تريد طريقة لإضافة الزعتر إلى نظامك الغذائي اليومي ، فإن تحويله إلى شاي هو طريقة جيدة يمكن اللجوء إليها، شاي الزعتر هو مشروب مصنوع بواسطة تخمير أوراق نبات الزعتر، ولعمله يتم ترك الماء حتى يغلي ، ثم تضاف الأوراق بعد ذلك وتُترك داخل الماء لمدة خمس دقائق قبل الشرب.

وتستخدم هذه الطريقة بشكل عام إذا كان لديك مخزونك الخاص من الأوراق المجففة ، وإذا لم يكن في إمكانك راعة الأوراق الخاصة بك في المنزل ، فيمكن شراء أكياس شاي الزعتر .

فوائد شرب شاي الزعتر أثناء الحمل

يشتهر شاي الزعتر بمذاقه الرائع ، ولكن يجب على النساء الحوامل أن يحرصن على شربه بكميات محدودة فقط بعد التشاور مع الطبيب .

يحتوي الزعتر على خصائص مطهرة ومدر للبول ، كما أنه يعمل على زيادة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك ، فهو غني بالمغذيات المفيدة والفيتامينات المختلفة مثل فيتامين ب وفيتامين ج اللذان يعدان من الفيتامين الهامة أثناء فترة الحمل، كذلك فهو يساعد على التخفيف من الانتفاخ وآلام المعدة، وهو علاج موصى به للإنفلونزا أثناء الحمل، كما أنه يشجع التعرق الذي يساعد على التخلص من السموم .

يجب على المرأة الحامل أن تكون حذرة مع الزعتر لأنه قادر على زيادة انقباض عضلات الرحم وارتفاع ضغط الدم، لذلك لا ينصح بتناول شاي الزعتر إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع في درجة حرارة الرحم أو مشاكل في القلب والغدة الدرقية .

الفوائد العامة لشاي الزعتر

شرب الشاي الزعتر بانتظام يمكن أن يكون مفيدا لصحتك وذلك بفضل احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وقد أظهرت الأبحاث المنشورة أن هذا النبات قد يساعد في :

– مكافحة البكتيريا : وجد العلماء أن الزيوت الأساسية الموجودة في الزعتر لها خصائص مضادة للجراثيم، وعلى وجه الخصوص ، فقد وجد أنها تكون فعالة ضد الإشريكية القولونية ، وهي سلالة بكتيرية مسؤولة عن أمراض مختلفة مثل الالتهاب الرئوي والإسهال .

– مكافحة الالتهابات : يحتوي الزعتر على مركب يسمى الثيمول ، وهو يساعد في السيطرة على الالتهاب عن طريق كبت بعض مسارات الالتهابات، على وجه الخصوص ، قد يكون مضاد لاتهاب الصفاق ، وهو التهاب الغشاء البريتوني ، أي الغشاء الذي يغطي الأعضاء داخل منطقة البطن .

– تقليل خطر الإصابة بالسرطان : تشير دراسة نشرت في ” Natural Product Communications ” إلى أن مستخلصات الزعتر تحمل السمية الخلوية ضد سرطان القولون، وفي دراسة أخرى ، أظهر الزعتر أن له تأثيرات مفيدة ضد سرطان الثدي .

– التحكم في ضغط الدم : في دراسة اختبرت الفئران ، ساعد الزعتر على خفض ضغط الدم لديهم، هذه النتيجة توحي بأن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، الذي فيها يُستخدم الزعتر على نطاق واسع ، يمكن أن تعزز مستويات ضغط الدم في البشر .

طريقة إعداد شاي الزعتر

المكونات

– 2 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجفف .

– 2-4 أكواب من الماء المصفى .

– العسل الخام ( حسب الرغبة ) .

الخطوات

– صب 2-4 أكواب من الماء في وعاء ووضعهم على النار حتى الغليان .

– وضع 2 ملاعق صغيرة من الأوراق الجافة في كل كوب ماء مضاف .

– صب الماء المغلي في إبريق الشاي وترك أوراق الزعتر منقوعة لمدة 10 إلى 15 دقيقة .

– الاستمتاع بشرب شاي الزعتر، ولكن يجب بحد أقصى تناول من 2 إلى 4 أكواب فقط طوال اليوم .

– يمكنك إضافة القليل من العسل الخام إلى الشاي لتضيف مزيد من النكهة .

الآثار الجانبية لشاي الزعتر

إن تناول الزعتر بأي شكل من الأشكال يكون آمنًا مع أغلب الأشخاص، ومع ذلك يجب الحذر من إذا كان جسمك لديه رد فعل تحسسي لهذا النبات، كذلك في بعض الحالات يمكن أن تصاب بـ التهاب الجلد التماسي عند استخدام الكمادات العشبية التي تحتوي على الزعتر، لذلك يجب توخي الحذر والبعد عن الزعتر عند حدوث هذه الأمور .