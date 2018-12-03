شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جلدية يوضح أفضل طرق استخدام كريمات التقشير المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور سلطان الخنيزان استشاري الجلدية أنه عند استخدام أنواع كريمات التقشير المنزلي بجميع أنواعها، والخاصة بتجديد البشرة يفضل الاستعمال المتدرج.

وأضاف الخنيزان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجب أخذ الكريمات من طبيبك وعدم استخدامها دون وصفة طبية.

وتابع قائلاً “يجب أن لا يؤدي الاستخدام إلى احمرار أو تقشير مرئي أو مصحوب بحكة أو ألم لأنه عادة يعقبها اسمرار وتصبغات عميقة، كما يجب عدم استعجال النتائج”.