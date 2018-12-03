شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد يروي تجربته.. تناول «العسل الحيوي» لتنشيطه جنسياً.. وهذا ما حدث له والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى مغرد ما حدث له عقب تناول ما يسمى “العسل الحيوي” الذي يتم ترويجه على أنه منشط جنسي، حيث اشتكى من أعراض خطيرة تمثلت في تورم بالأوجان والعيون، وضغط في الكلى وألم بالظهر، وصداع رهيب.

وقال المغرد عبر “تويتر” موجهاً حديثه للدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب: “للأسف الشديد قرأت نحذيرك ولم آخذ به وقمت بتناول ثلاثة أرباع ظرف من هذا العسل مساء الجمعة 30 نوفمبر 2018 قبل الجماع بثلاث ساعات.. بصراحة كاد أن يودي بحياتي تورم في الأوجان والعيون كمصاب تراخوما وضغط في الكلى بالظهر وصداع رهيب ومازلت في الأعراض”.

وأعاد الدكتور خالد النمر، تغريدة كان قد حذر خلالها من تناول هذه المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها منشط جنسي.

وكان النمر قد حذر من هذه المنتجات بقوله: “يسوّق العسل الحيوي+كافيار+أعشاب كمنشط جنسي طبيعي، ولكن للأسف هو مغشوش بدواء يشابه الفياجرا وعليه تحذير رسمي دولي”.