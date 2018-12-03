فوائد زيت الحلبة منها علاج حب الشباب وتكبير الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الحلبة من الزيوت الطبيعية التى لها العديد من الفوائد الصحية التى لا يعلمها الكثيرون، لذا يمكن أن تضمن زيت الحلبة كإضافة ممتازة لنظامك الغذائي والصحي، من خلال هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت الحلبة، بحسب موقع "Organic facts".



فوائد زيت الحلبة منها التجميل

ما هو زيت الحلبة

زيت الحلبة هو الزيت العطرى المستخرج من بذور نبات الحلبة، وكان جزءًا من الطب الشعبي لآلاف السنين، يعود تاريخه إلى مصر القديمة، وترجع آثار هذا الزيت إلى تركيزاته العالية من الفلافونيدات والفيتامينات والسابونين والقلويات، بالإضافة إلى حمض سيناميك ومضادات الأكسدة الأخرى.

فوائد زيت الحلبة

زيت الحلبة لها العديد من الفوائد الصحية وهى:



علاج حب الشباب من فوائد زيت الحلبة

علاج حب الشباب

يمكن وضع بضع قطرات من زيت الحلبة على المنطقة المصابة لتعجيل عملية شفاء حب الشباب والوقاية من تكون المزيد من البثور.

تكبير الثدي

واحدة من الفوائد الفريدة لهذا الزيت هو دوره في تكبير الثدي، من خلال صنع عجينة ووضعها على الثدى، وذلك بسبب مضادات الأكسدة والمركبات المعدلة للهرمونات التى تحفز نمو الثدي.

يعالج الدمامل على الجلد

الاستخدام الموضعي لزيت الحلبة مفيد في علاج الدمامل التى تظهر على الجلد، وكذلك تقليل الاحمرار والالتهاب فى البشرة.



فوائد زيت الحلبة العناية بالشعر

العناية بالشعر

زيت الحلبة يمكن أن يكون له فوائد للشعر، لأنه يعزز نمو الشعر ويمنع تكون قشرة الرأس يمكن أيضًا دمج هذا الزيت مع الزبادي أو زيت جوز الهند لعمل بلسم لمنع شيب الشعر.

فقدان الوزن

ربطت بعض الدراسات بين بعض السكريات الموجودة في زيت الحلبة مباشرة وبين تعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، والتي يمكن أن تساعد في تحسين حرق الدهون والمساعدة في فقدان الوزن.



فوائد زيت الحلبة

صحة الجهاز التنفسي

لسنوات عديدة، تم استخدام زيت الحلبة كوسيلة لطرد المخاط من الجهاز التنفسى ويمنع أيضًا العدوى.

الوقاية من السكرى

من المعروف أن زيت الحلبة يقلل من مستوى السكر في الدم، ما يقلل من الضغط على البنكرياس ويجعل فرص الإصابة بالسكري أقل بكثير.



فوائد زيت الحلبة منها الوقاية من السكرى

تحسين المزاج وتقليل التوتر

يساعد زيت الحلبة على تخفيف التوتر والقلق، مع تقليل أعراض الاكتئاب وتقليل الطاقة.

الحفاظ على صحة الكلى

زيت الحلبة قادر على تحفيز وظائف الكلى، ما يعني إزالة السموم من الجسم، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ترطيب البشرة

يمكن استخدام زيت الحلبة كمرطب موضعي للبشرة، يمكن استخدامه كقناع للبشرة، بمزج 10 قطرات من زيت الحلبة مع 10 قطرات من زيت فيتامين E، بالإضافة إلى ملعقة من الزبادي ووضعها على الجلد.