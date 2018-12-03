الإعلامية والشاعرة عفاف العبد الله : مليونية تجديد البيعه والولاء رسالة للعالم أجمع على تكاتف السعوديين حول قيادتهم

جدة - خاص بـ " الخليج 365 "

في بادرة وطنيه تعبرعن الولاء والوفاء لمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أطلقت الأعلامية والشاعرة عفاف العبداللة الامين العام لوكالة اخبار المرأة والرئيس التنفيذي للمجموعة تولين الدولية سناب مليونية تجديد البيعه والولاء وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تستعرض إنجازات العاهل السعودى منذ تولّي الحكم فى 2016..ويشاركها في التغطيه أسماء اعلاميه بارزه لتسليط الضوء على الانجازات الضخمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر من أجل خير ورفاهية أبناء المملكة في كافة المناطق.

وتعتبر منصة سناب مليونية تجديد البيعه والولاء والعرفان من أبناء المملكة للقيادة الرشيدة وما تحقق من انجازات كما يعبر عن تأييدهم الصادق لولاة الأمر وتجديدًا للعهد لمواصلة مسيرة الإنجازات من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً

بالاضافه الي تغطية ضخمة لمواكبة هذه المناسبة من خلال وكاله اخبار المراة تستعرض أبرز الملفات والموضوعات والأحداث التي شهدتها المملكة في عهد الملك سلمان من قرارات تاريخية ونهضة تنموية في مختلف المجالات

وأعربت العبد الله قائله بمناسبة ذكرى البيعة، أرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين حفظه ألله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والي الشعب السعودي وأدعو الله ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وحول فكره مليونية تجديد البيعه والولاء اوضحت العبدالله بأن المنصة فرصة تعبير عن مشاعر الحب والوفاء و يجدد السعوديون، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم وهم يبادلونه الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، وهي رسالة للعالم أجمع على تكاتف السعوديين حول قيادتهم. في بلد زاد رسوخا واستقرارا سياسيا وازدهارا اقتصاديا



