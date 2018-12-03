انت الان تتابع موضوع ما هي أعراض نقص فيتامين أ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الوجه المشرق والبشرة النضرة من أهم علامات التمتع بالصحة الجيدة، فلا نحتاج لأي من الفحوص الطبية أو التحاليل المعملية لمعرفة نقص بعض الفيتامينات، ويعد فيتامين (أ) من أهم الفيتامينات الفعالة إذ يقوم ببعض الأدوار الحيوية بالجسم، ويوجد في الكثير من الأغذية وبعض الأدوية المعروفة باسم المكملات الغذائية.

وصف فيتامين (أ)

الفيتامين الذي يلعب الدور الهام في الحفاظ على البشرة النضرة والصحية، ومن الفيتامينات ألتي تذاب في دهون الجسم ويعد من مضادات الأكسدة الفعالة والقوية في الجسم البشري،والتي من شأنها علاج الجسم من العديد من الالتهابات التي تصيب الجسم، ومن الهام إدراك أنه علاج هام لكل مشاكل الشيخوخة وظهور التجاعيد.

والحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين يفيد الجسم، وعدم تناوله يؤثر سلبا على الصحة العامة، وفي هذه السطور سنسرد أعراض نقص فيتامين (أ) بشيء من التفصيل.

من أهم علامات نقص فيتامين (أ)

1-العديد من المشاكل في كل من الحبل الشوكي والجمجمة والعمود الفقري، ويرجع هذا لين وضعف ملحوظ في العظام والنمو البطيء للهيكل العظمي.

2-البشرة الغير نضرة والشحوب في الجلد.

3-تعاني النساء من المشاكل بسبب نقص فيتامين (أ) مثل الالتهابات في المهبل والتغيرات الملحوظة في المبايض والرحم.

رابعا التعرض للإسهال ونقص في الإفرازات الخاصة بالعصارة الهضمية.

5-يتعرض الجسم للكثير من الأمراض نظرا لضعف الجهاز المناعي للجسم فلا يستطيع على المقاومة والدفاع عن ذاته.

6-فقدان الشهية وخصوصا عند الأطفال والإهمال في تناول الأغذية المحتوية على الفيتامين، ويعرضهم ذلك لكثير من الأمراض لأن الجهاز المناعي لا يقاوم الكثير من الأمراض.

7-الاضطرابات الملحوظة في الغدة الدرقية.

8-الشعور ببعض الآلام في المفاصل والعظام.

9-الجفاف الملحوظ في الجلد مما يؤدي إلى الحكة واتساع المسامات، وظهور بعض الحبوب الجافة مما يؤثر على الجلد ويجعله خشنا، ويتغير ملمس الجلد عند الأفخاذ والورك فيكون جافا وصلبا، إلى جانب نمو الشعر تحت الجلد.

10-التعرض لبعض المشاكل في الجهاز التنفسي مثل المشاكل في الرئتين وانسداد الأنف، إلى جانب المشاكل في الأذن واحتمالية الإصابة بـ التهابات الأذن الوسطى.

11-المشاكل الواضحة في العين من التغير في الأنسجة الظاهرية للعين وضعف في الرؤية أو الإبصار، وجفاف العين، وبعض المشاكل في القرنية وقد يصل الأمر إلى العش الليلي أي نقص الرؤية في الأماكن المظلمة.

أسباب نقص فيتامين (أ)

من أهم الأسباب المؤدية لنقص فيتامين (أ) التغذية الغير صحية وخاصة في الدول النامية، والتقدم في العمر، والتاريخ المرضي من بعض الأمراض المزمنة، والفئة الأكثر عرضة لنقص فيتامين (أ) هم الأطفال مما يؤدي إلى النمو ببطء والتعرض لبعض الأمراض.

كثرة التبول مما يؤدي إلى التخلص من الكثير من العناصر الغذائية، والمعاناة من الالتهاب الرئوي، والتعرض لبعض مشاكل المسالك البولية.

التعرض لعدم أو قلة امتصاص فيتامين (أ) لبعض من الأطعمة بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي أو التليف في الكبد أو المعاناة من التهاب الكبد.

اللجوء إلى تناول بعض الفيتامينات على هيئة أقراص أو أعشاب والجسم لا يحتاج إلى ذلك فقد يؤدي إلى وجود بعض المضاعفات الجلدية مثل جفاف الجلد في منطقة الشفاه والأغشية المخاطية، والنزيف تحت الجلد، ويؤدي تناول مثل هذه الأشياء إلى سقوط الشعر، فلابد من معرفة نسبة الفيتامين في الجسم لأن الإفراط فيه يؤدي إلى الكثير من المشاكل وخاصة احتمال إصابة الأجنة بالعيوب الخلقية.

الغذاء الذي يحتوي على فيتامين (أ)

الكثير من الأغذية تحتوي على فيتامين (أ) ولابد من الحرص على تناول تلك الأغذية وهى على سبيل المثال ، اللحوم البيضاء الموجودة في الدجاج، الأسماك وبالذات سمك التونة والسردين، الكرنب والخس، البطاطا الحلوة والبطاطس، الفواكه وخاصة المشمش، البيض وبالذات الصفار، تناول البطيخ الأصفر، الحليب ومنتجاته من الزبد والأجبان، والكثير من الخضروات مثل السبانخ والبقدونس.