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الورد المجفف واحد من الأشياء التي أصبحت تستخدم في كثير من الاشياء، كما انه تم اكتشاف عدد كبير من الفوائد الخاصة بالورد المجفف، كما ان الورد بكل الأنواع المختلفة والألوان، كما ان الورد المجفف يتم استخدامه في عدد كبير من المجالات المختلفة لجسم الانسان وفي عدد كبير من الأشياء بشكل عام.

الورد المجفف

يتم استخدام الورد المجفف في أشياء كثيرة في حياة الانسان، كما ان هناك عدد من الأشياء التي تتعلق بصحة الانسان، وعادة ما يتم استخدام الورد بعد تجفيفه وذلك لان الورد أحد الأنواع الطبيعية التي تستخدم في عدد كبير من العطور والكريمات ومستحضرات التجميل الطبيعية، كما ان رائحتها عادة ما تدوم فترات طويلة، كما ان الورد المجفف أيضا يتم استخدامه كأنه أحد أنواع وأدوات الزينة الطبيعية والتي من خلالها يتم إضافة بعض الجمال والسحر الخلاب على المنزل.

عادة ما يتم تجفيف الورد على فترات قصيرة جدا من قطف الوردة، كما ان هناك العديد من الناس التي يكون لديها كمية كبيرة من الورد الذي تم تجفيفه وتلقى به في القمامة، لذا عليك ان تعرفي أهمية ذلك الورد المجفف الرائعة وكيفية استخدامها.

فوائد الورد المجفف

الورد المجفف أصبح اليوم يدخل في عدد كبير من المجالات المختلفة، كما انه أصبح يدخل في الوصفات الطبية الخاصة بالبشرة وعلاجها من أي مشكلة تواجهه ومن اهم تلك الاستخدامات.

1_ يمكن ان يتم خلط بعض من الورد المجفف سابقا مع كمية مناسبة من الحليب، فتلك الطريقة الرائعة التي تعمل على زيادة نضارة البشرة بشكل طبيعي، كما انه يعد من المقشرات الطبيعية للبشرة ويعمل على تخلص البشرة من كثير من الشوائب الموجودة به، فتلك الشوائب التي توجد عادة في البشرة تعمل على اغلاق المسام مما يؤدي الى ظهور العديد من الحبوب والبثور الموجودة به، كما ان خلط الورد المجفف مع الحليب يزيد من الفوائد حيث ان الحليب يعطي البشرة الترطيب الذي يحتاجه، ويعمل على تقليل الدهون الموجودة بها وموازنة كمية الزيوت الموجودة في البشرة.

2_ يمكننا خلط بعض من الورد المجفف المطحون مسبقا مع أحد أنواع العطور التي تفضل استخدامها، او يمكنك خلطها أيضا مع كمية مناسبة من ماء الورد او حتى مع زيت جوز الهند، ويتم مزجه جيدا حتى نحصل على كريم متجانس، ويتم استخدامه على البشرة والجسم ومنح الجسم رائحة عطرية رائعة تميزه عن باقي العطور، فتلك الرائحة الرائعة التي يمكن ان تدوم فترات كبيرة جدا ، كما ان هناك بعض السيدات التي تستخدم ذلك الخليط في تطهير وتعطير بعض المناطق الحساسة في الجسم ويكون ذلك بطريقة طبيعية وامنة، وذلك حتى لا يتم استخدام أي من المكونات التي تحتوي على كيماويات تضر بالجلد.

3_ كما ان الورد المجفف يتم استخدامه بشكل كبير في بعض أغراض الزينة المنزلية، وهو أحد العوامل الطبيعية التي تعمل على تحسين الحلة المزاجية لدي الاشخاص، وتعطي الكان شكل ومظهر رائع، كما انه يتم استخدامه في تزيين بعض علب الهدايا، ولان رائحتها رائعة فانه مصدر رائع للتفاؤل والامل، كما ان رائحة العطور تعتبر واحدة من اهم المصادر المضادة للاكتئاب، وهي تخفض نسبة القلق والتوتر عند الشخص والتي يمكن ان تأتيه بسبب بعض الضغوطات اليومية التي يواجها، لذا فان بعض علماء النفس ينصحون بأخذ حمام دافئ مليء بالورد المجفف والجلوس فيه على الأقل ربع ساعة، ويفضل تكرار ذلك مرة واحدة في الاسبوع، فهي من الأشياء الرائعة التي يمكن ان تزيل كل المشاعر السلبية التي يمكن ان تشعر بها.

4_ يمكن لرائحة الورد المجفف ان تزيد الرغبة الجنسية بين الطرفين، وهو أيضا يعطي انطباع رومانسي رائع.

كيفية تجفيف الورد

يمكنك ان تقطف بعض الورود او أنك تذهب لتشتريها من احدى المتاجر، ولكن عليك ان تتأكد من انها أحد أنواع الزهور العطرية، ولكن يفضل استخدام الورد الطازج عن المجفف للحصول على أفضل نتيجة، بعد ان يتم تجفيف الوردة جيدا يتم طحنها ليتم استخدامها ككريم رائع للجسم.