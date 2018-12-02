شاب مصري يرفع قضية في محكمة الأسرة لتطليق زوجته المريضة نفسيًا

لم يتحمل "أحمد م."، 30سنة، مرض زوجته "بطة س."، 28 سنة، النفسي، حتى لجأ إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس؛ لرفع دعوى قضائية يطالب فيها بتطليق زوجته، قائلا: "مراتي أكلت أظافرها ودخلت على إيديها".

يتذكر الزوج لحظة ارتباطه بزوجته قائلا: "تزوجت من بطة بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وبعدها تقدمت لخطبتها وتمت الموافقة، وخلال سنة انتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية، لمدة سنة ونصف، دون إنجاب.

يكمل "أحمد": "تظاهرت أمامي بحبها الشديد لذلك تبادلنا العواطف سويًا، عشنا حياة زوجية سعيدة، رغم تأخر الإنجاب وترددنا على الأطباء إلا أن حياتنا مستمرة، وفجأة ودون مبرر انقلب حال زوجتي من الهدوء للعصبية الشديدة".

"بقت عصبية، وبحالات، بقيت خايف منها تموتني وأنا نائم ومعرفش السبب".. قالها الزوج قبل أن يكمل: "أصبحت الخلافات كل يوم حتى يتم التدخل من الجيران وتهدئة الوضع ونزولي للشارع".

تابع الزوج حديثه: "تكلمت معها كثيرًا لحل الخلافات الموجودة، لكنها لا تنتبه لكلماتي وحالتها تزداد سوءًا، تكسر مستلزمات منزلنا والسبب عصبيتها الشديدة، لاحظت عليها عادات كتير سيئة وصفات لم أرها من قبل ومنها أكل أظافرها".

"نصحتها لاكتمال حياتنا الزوجية، إلا أنها أكلت أظافرها حتى جعلت يدها تنزف دماء شديدة"، يصف أحمد حال زوجته بعد إصابتها بمرض نفسي، متابعًا: "أسعفتها داخل المستشفى وبعدها جعلتها تذهب لمنزل أهلها لبعض الوقت للتفكير في مسير علاقتنا".

ويختتم: "بعد مرور شهرين دون محادثتها ذهبت لمصالحتها وعلمت وقتها بعدم وجودها بمنزل أهلها بل محتجزة بمستشفى حتى وقف النزيف الذي حدث نتيجة أكل أظافرها مرة أخرى، دون تفكير طالبت والدها بالطلاق لكنه رفض وبشدة".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 2804 لسنة 2018، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.