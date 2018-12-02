شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الشر وعقمه.. كيف تقى جروحك المفتوحة من العدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرحك المفتوح هو باب لدخول مسببات الأمراض، وبالتالى فهى عرضة للعدوى، التى تحدث في ثلاث خطوات، بدءًا من سيطرة المضيف عليه، ثم تطوير المرض داخل المضيف، وأخيرًا نقل الممرض إلى مضيف آخر، لتنتشر العدوى بالجسم، فهى تفاصيل طبية كثيرة نقدمها لك بشكل بسيط وفقًا لما ذكره موقع "News-medical" الطبى.

يحدث استعمار من جهة العدوى عندما يدخل الكائن إلى الجسم من خلال جرح مفتوح، ويمكن أن ينمو الكائن الحي ويتكاثر داخل المضيف، وذلك لدى الأفراد الضعفاء أو المرضى أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حيث تتمكن الكائنات المسببة للأمراض.

ويؤثر موقع دخول العامل الممرض، وكمية العامل المسبب للدخول، والحالة المناعية للمضيف على قدرة العامل الممرض على إصابة العائل.

وتنشأ العدوى عندما يتعذر على الجهاز المناعي المضيف التخلص من العامل الممرض ويسبب الكائن الحي ضررًا للمضيف، وتنتج عدوى المكورات العنقودية الذهبية العديد من السموم التي يمكن أن تحفز مجموعة متنوعة من التفاعلات ما يؤدي إلى الحمى، وانخفاض ضغط الدم، وحتى فشل العديد من الأعضاء وتحلل خلايا الدم البيضاء، ما يعرض الجهاز المناعي للخطر.





كيف تتجنب الالتهابات في الجروح المفتوحة؟

لكى تمنع العدوى فى موضع الجراحة (SSIs)، يجب أن تبقى كمية الملوثات المحمولة جوًا في حدها الأدنى، ففي غرفة العمليات، يتم تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على الهواء النظيف والتهوية الجيدة.

ويجب إعداد المريض بطريقة تقلل أيضًا من خطر التلوث، كما يجب على الجراحين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر التلوث.

ولعل عدوى المكورات العنقودية الذهبية هي الكائنات الحية الدقيقة الأكثر شيوعًا في أغلب الأحيان، ويمكن للبكتيريا العنقودية الذهبية البقاء على قيد الحياة، ولكن يمكن للمرشحات أن توقف دخول الجسيمات الصغيرة إلى غرفة العمليات وأن يساعد التلاعب في تدفق الهواء في تقليل عدد الملوثات التي تبقى في الغرفة.

ويشمل إعداد المريض استخدام مطهر قبل إجراء العملية، وتنظيف جلد المريض بمنظف مطهر، في غرفة العمليات، وبعد هذا يجب شطف الجلد بالماء المعقم وتجفيفه بعناية.

ويجب أن يتأكد الجراحيون من تنظيف أيديهم بمستوى عالٍ، ويتم ذلك عادة باستخدام الحلول القائمة على الكحول، لأنها تقلل من أعداد البكتيريا أكثر من غيرها، كما يجب على الجراحين ارتداء قفازات معقمة وأقنعة جراحية وأغطية لتغطية الشعر.