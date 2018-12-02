شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. 3 أنواع من العضلات تتحكم فى حركة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العضلات هى "المحرك" الذى يستخدمه الجسم للدافع عن نفسه، وتقوم العضلات بتحويل الطاقة فى الجسم إلى حركة.

العضلة عبارة عن حزمة من العديد من الخلايا تسمى أليافًا، ومقارنة بالخلايا الأخرى في الجسم، تكون ألياف العضلات كبيرة جدًا، حيث تتراوح من حوالي 1 إلى 40 ميكرون وطولها من 10 إلى 100 ميكرون.

ولأن العضلات قاسية جدًا، فهي متطورة بشكل لا يصدق وفقًا لموقع "howstuffworks" فهي فعالة في تحويل الوقود إلى حركة، وهى أيضًا قادرة على النمو بشكل أقوى عند ممارسة التمارين الرياضية، وهناك ثلاثة أنواع فريدة من العضلات في جسم أي كائن من الثدييات:

عضلات الجسم

العضلة الهيكلية:

هى نوع من العضلات يمكننا رؤيتها والشعور بها، تعلق العضلات الهيكلية على الهيكل العظمي وتأتي على هيئة عضلة واحدة لتحريك العظم في اتجاه واحد وآخر لتحريكه في الاتجاه الآخر.

العضلات الملساء:

وتوجد في الجهاز الهضمي والأوعية الدموية والمثانة والممرات الهوائية، والرحم في الإناث، وتتميز العضلات الملساء بالقدرة على التمدد والمحافظة على التوتر لفترات طويلة من الزمن، يتحكم فيها النظام العصبي بشكل تلقائي.



عضلة القلب

عضلة القلب:

وتوجد فقط في القلب والسمة الأساسية لها هي القدرة على التحمل، يمكن أن تمتد بطريقة محدودة مثل العضلات الملساء والاندماج مع قوة العضلات والهيكل العظمي.