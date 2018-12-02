شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم ساعات استخدامك للموبايل فى ساعتك البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن الخلايا الحساسة للضوء في العين تعيد ضبط الساعة الداخلية عند تعرضها للضوء.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يساعد فى تفسير السبب فى أن التعرض الطويل لضوء الموبايل قبل النوم يسبب اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للشخص ويمكن أن تعطل النوم وتضر بالصحة.

ووجد العلماء أن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية مرتبط بقضايا صحية خطيرة، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي، ومقاومة الأنسولين، والسرطان، والسمنة، والخلل المعرفي "الخرف".

ولأننا نستخدم مصادر الضوء الاصطناعية، فإن دورات النوم والاستيقاظ لم تعد مرتبطة بأنماط النهار والليل، وفقًا للباحثين.

وقال كبير الباحثين في الدراسة البروفيسور ساتشيداندا باندا، إن الجسم له ساعة داخلية تساعد على تنظيم مشاعرنا من اليقظة إلى النعاس.

ويأمل الباحثون من معهد سالك للدراسات البيولوجية في لا جولا بولاية كاليفورنيا في أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى تحسينات في علاج الأرق والتأخر في النوم والصداع النصفي واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية.\

ونشر الفريق نتائجهم في مجلة Cell Reports.