شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء التثدى عند الرجال.. تعرف عليها وسعر العملية للعلاج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبر حجم الثدى لدى الرجال من أبرز المشاكل التى تسبب إحراجًا للرجل وسط المحيطين به، ما يجعله يميل للعزلة وتجنب الظهور بدون ملابس سواء فى المصيف أو غير ذلك، ومع زيادة انتشار ظاهرة التثدى لدى الرجال وفقًا للمصطلح الطبى وارتفاع معدلاتها، كان لـ"الخليج 365" لقاء مع الدكتور محمد عماد استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام لدى مركز "change m "، للوقوف على أسباب ظاهرة التثدى وأحدث ما توصل إليه الطب لعلاج التثدى.

س: فى البداية ما هى أسباب إصابة الرجل بالتثدى؟

يجيب الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أنه يعتبر ظهور ثدى لدى الرجال من أبرز الأزمات التى تسبب حرجًا للرجل من حيث المظهر العام حيث يظهر الرجل ببروز فى الصدر تجعله أشبه بصدر السيدات، ومن أسباب الإصابة به وجود تضخم فى الأنسجة الدهنية وكذلك الخلل فى النظام الغذائى نتيجة لعدم قيام الرجل بممارسة الرياضة بشكل دورى ينتج عنه اختلال فى نسب الهرمونات وارتفاع نسبة الأستروجين بما يزيد من نسبة الأنثوية لدى الرجل فيظهر الرجل بمظهر غير لائق.

س: هل يمكن أن يصاب الرجل بالتثدى فى ناحية واحدة؟

يقول مدير مركز "change me" أن 40 % من الرجال المصابين بالتثدى يكون نتيجة لخلل فى الهرمونات وبالتالى يمكن أن يصاب الرجل بالتثدى فى ثدي واحد فقط أو في كلتا الثديين معًا.

س: هل هناك مرحلة عمرية معينة يكون الرجل فيها أكثر عرضة للإصابة بالتثدى؟

يؤكد الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أنه لا يوجد سن محدد يكون الرجل أكثر عرضة للإصابة بالتثدى حيث إن الاحصائيات تشير إلى وجود أطفال حديثى الولادة وكذلك فى سن البلوغ وكبار السن مصابين بالتثدى نتيجة لتغير الهرمونات أو عيب خلقى وكذلك قد يكون التثدى لأسباب وراثية.



إنفوجراف دكتور محمد يوضح أسباب التثدى عند الرجال

س: هل تناول أدوية معينة يصيب الرجل بالتثدى؟

يجيب مدير مركز "change me"، أن هناك بعض الأمراض التى قد يظهر معها ظاهرة التثدى لدى الرجال مثل الإصابة بالسرطان أو الكبد حيث إن تناول أدوية تلك الأمراض يؤدى إلى فقدان فى الوزن بشكل كبير وينتج عنه ترهلات فى الجلد وحدوث تراكم للدهون فى منطقة الثدى.

س: ما هى أحدث الطرق الطبية لعلاج التثدى لدى الرجال؟

يقول الدكتور محمد عماد استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، إن عملية شفط الدهون هى أحدث الطرق الطبية لعلاج التثدى لدى الرجال ويعتبر هو الحل الأمثل والجذرى للقضاء على الدهون بالثدى التى تظهر الرجل بمظهر غير لائق.

س: هل عملية شفط الدهون من ثدى الرجال آمنة طبيًا؟

بالطبع عملية شفط الدهون آمنة طبيًا حيث لا تترك أى آثار لدى الحالة، كما أنها تتم تحت تأثير التخدير الموضعى ولا تستغرق أكثر من ساعة وبالتالى يستطيع المريض العودة إلى ممارسة حياته الطبيعة دون أى مشاكل بعد اتمام العملية مباشرة.

س: ما هى أنواع عملية التثدى لدى الرجال؟

يقول الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل ومدير مركزchange me أن هناك 3 أنواع من العمليات الجراحية للقضاء على التثدى لدى الرجال وتختلف بناء على التقنيات الطبية التى تستخدم فى العملية ومنها إزالة التثدى عن طريق شفط الدهون وهناك نوع آخر يتمثل فى الإزالة عن طريق الإزالة الجراحية، وأيضًا هناك طريقة ثالثة تجمع بين شفط الدهون والإزالة الجراحية، وتختلف التقنية المناسبة على حسب كل حالة ووفقًا لتشخيص الطبيب المعالج.



إنفوجراف دكتور محمد يوضح معلومات طبية عن علاج التثدى عند الرجال

س: ما هى فترة التعافى من عملية علاج تثدى الرجال؟

يؤكد الدكتور محمد عماد الدين أن عملية التثدى من العمليات السهلة والتعافى منها يتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة ، فى حين أن نتائج العملية تظهر فورًا، ولا تشترط إقامة الشخص الذى خضع للعملية داخل المستشفى حيث يتمكن من مغادرتها فى اليوم التالى من إجراء عملية التثدى فضلاً عن أن النتائج تظهر مباشرة وأن فترة التعافى تكون لاحتفاء الندوب الصغيرة الناتجة عن العملية.

س: ما هى تكلفة عملية التثدى عند الرجال فى مصر؟

جدير بالذكر أن تكلفة العملية تبدأ من 900 دولار حتى 2000 دولار على أقصى تقدير، وتتوقف سعر العملية على حسب المرحلة التى وصلت إليها الحالة وبتلك الأسعار تعتبر مصر أقل تكلفة فى عملية تثدى الرجال مقارنة بالأردن ولبنان، وشهدت مصر رواجًا وإقبالا عربيا على إجراء العملية فى مصر خاصة أن الأسعار فى مصر منخفضة نسبيًا كما أن تكلفة الإقابمة فى مصر قليلة مقارنة بالدول الأخرى ما يجعلها فى مقدمة الخيارات عند تحديد الحالة وجهتها للخضوع لعملية تثدى الرجال لإزالة التراكمات الدهنية الزائدة.

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