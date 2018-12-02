أعشاب منزلية تقضي على رائحة الفم الكريهة نهائيا

قد تنبعث أحيانا رائحة مزعجة من الفم تسبب الإحراج للسيدات أو الرجال على حد السواء، والسبب هو مشاكل على مستوى اللثة مثل الالتهابات والنزف المتكرر، هذا إلى جانب بعض الأمراض المتعلقة باللوزتين والحلق أو عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم. لذلك سنقدم في مقال اليوم كيفية استخدام الأعشاب الطبيعية للحصول على رائحة نفس منعشة فتابعينا.

البقدونس

تساعد هذه الخضار الورقية في القضاء على الروائح المزعجة كونها تتضمن نسبة هامة من مادة الكلوروفيل التي تمتاز برائحتها العطرية المميزة. قومي بنقع حفنة طازجة من أوراق البقدونس في كوب من الماء الدافئ واستخدميه لمضمضة الفم مرتين في اليوم.

حب الهيل

مصدر رائع لمادة السينيول التي تطهر الفم وتقضي على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، كل ما عليك فعله هو مضغ حبة هال جيدا ثم ابصقيها. كرري هذه الطريقة بشكل يومي حتى تختفي رائحة الفم.

بذور اليانسون

تتضمن هذه البذور نسبة هامة من المواد العطرية التي تفيد في تعطير الفم ورائحة النفس. قومي بغلي ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء، صفي المزيج بعد أن يبرد ثم استخدميه لمضمضة الفم مرتين في اليوم.